养老金投资者IFM在新加坡设立办事处，旨在亚洲部署私募债权资本

计划通过新办事处部署高达3亿美元的资金

IFM亚太地区 (Apac) 多元化信贷业务执行董事兼联席主管Hiran Wanigasekera表示，IFM希望其亚洲业务“能发展到与澳大利亚和新西兰市场同等的规模”。 照片：IFM INVESTORS

【新加坡】总部位于澳大利亚的全球养老金投资机构IFM Investors计划在近期向南亚和东南亚地区的企业部署高达2.5亿至3亿美元的债权资本。

IFM已在新加坡设立办事处，该办事处将通过本地的项目发掘和执行，支持其在亚洲的私募市场业务能力，尤其是在多元化信贷领域。

除了抓住该地区的增长机遇，IFM还希望能吸引更多机构资本。

该团队已开始投资于私募信贷交易，目标行业包括工业、制造业产业群、服务业和可再生能源。

其部分资金来源于澳大利亚政府承诺向IFM的亚太债务基金投资的1.75亿澳元（约合1.254亿美元）。

这笔投资是在澳大利亚政府的“东南亚投资融资基金”（Southeast Asia Investment Financing Facility）框架下进行的，澳大利亚旨在通过该基金加强与该地区的经济联系。

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IFM Investors由15家澳大利亚养老金基金和一家英国养老基金共同持有。其管理的资产规模达2916亿澳元，为全球超过880家机构投资者提供服务。

在其管理的资产中，1384亿澳元投资于基础设施股权，878亿澳元投资于上市股票，214亿澳元投资于房地产，以及约440亿澳元投资于债务，其中包括基础设施债务、多元化信贷和私募信贷。

私募债权在亚洲仍处于相对初期的发展阶段，这为拥有可部署资本的基金带来了丰厚的机遇。例如，IFM正寻求向可能难以获得银行贷款的中小型企业（SMEs）提供贷款。该公司也可能与银行进行联合贷款。

它还旨在为“特殊情况”提供资金，为寻求债务或结构性股权解决方案的公司提供服务。

亚太地区（Apac）多元化信贷业务执行董事兼联席主管Hiran Wanigasekera表示：“在新加坡设立办事处，反映了IFM对亚洲作为长期投资目的地的坚定信念，也体现了我们致力于为全球的在职人员和退休人员在该地区建立持久投资业务的承诺。”

他补充道：“我们也相信亚太地区的私募信贷正处于一个拐点，过去15年，该市场在较低的基数上增长了近四倍。正是这种强劲的预期增长使其成为一个日益引人注目的资产类别，我们相信，在当前市场日益动荡的时期，它可以为全球投资组合带来关键的结构性好处。”

IFM于上世纪90年代末开始在澳大利亚和新西兰投资私募信贷，并于2012年左右将业务扩展到美国和欧洲的基础设施融资领域。

Wanigasekera说：“我们凭借着自身的实力和成熟的业务能力进入市场。亚洲是扩张的理想之地，因为我们开始看到，随着该地区的普通合伙人（GPs）和有限合伙人（LPs）对私募信贷的兴趣日益增加，这一资产类别正在战略性地起飞和增长。”

“我们的目标是，让亚洲业务发展到与澳大利亚和新西兰市场同等的规模。”

亚太地区多元化信贷投资总监Lee Hong Ern表示，在“银行无法涉足的领域，存在着巨大且尚未开发的市场需求”。他说，银行倾向于偏爱大型企业，而中小型企业则是一个“非常大的亮点”。

“市场需求存在，但供应非常稀少，这不仅是因为银行缺位，也因为私募信贷基金数量很少。在构建交易时，我们能获得良好的收益率和强大的谈判能力。我们能获得在其他地方通常看不到的那种抵押品。因此，我们拥有良好的债权人保护。”

Wanigasekera说：“尤其是欧洲和美国，它们是成熟市场……现在几乎到了资本供应过剩的地步。过多的资本追逐过少的交易，导致了交易结构的松散，而这正是亚洲对我们极具吸引力的地方。”