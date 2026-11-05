Peter Seah 将在担任星展集团董事长16年后荣休；Anthony Lim 将接任

现任董事会成员的 Lim 将于2027年1月1日出任董事长

Peter Seah（左）将被任命为高级顾问，为期一年。Anthony Lim 自2020年4月起担任星展银行董事。 图片来源：星展银行

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】星展银行（DBS）周四（11月5日）在一份文件中表示，在该行担任董事长16年后，Peter Seah 将荣休。该行同日发布了其第三季度业绩。

他将由现任董事会成员 Anthony Lim 接任，任命于2027年1月1日生效。

现年80岁的 Seah 将于2026年12月31日退休，之后将被任命为高级顾问，为期一年。

他指出，董事会最重要的职责之一是确保领导层的延续性。

他表示：“在完成了向 Su Shan 的首席执行官交接后，银行如今正以强劲的姿态迈入新的篇章。”

“因此，我能够满怀信心地将接力棒交给 Anthony，因为我知道星展银行已托付于非常有能力的人。”

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该行表示，自2010年担任董事长以来，在星展银行推行数字化转型和高回报业务增长战略的过程中，Seah 提供了“坚定的领导和战略监督”。

他目前还担任新加坡航空公司（Singapore Airlines）和拉萨尔艺术学院的董事长。

Lim 自2020年4月起在星展银行董事会任职，并且是董事会执行委员会、董事会风险管理委员会以及薪酬与管理发展委员会（CMDC）的成员。

星展银行表示，作为薪酬与管理发展委员会主席，他在管理层继任规划（包括首席执行官的交接）、薪酬治理和人才发展方面发挥了关键作用。

在2017年从高管职位退休前，他曾在 GIC 和 Bankers Trust 担任高级领导职务，工作地点遍及新加坡、伦敦和纽约。

星展银行首席执行官 Tan Su Shan 表示，多年来，在董事会的审议中，Lim 就地缘政治、风险管理、组织领导力和人才发展等广泛议题“持续提出了宝贵的见解”。

在该行的第三季度业绩发布会上，Seah 表示他在星展银行的时光“极具趣味和挑战”，他是在全球金融危机后不久接任此职，当时需要为银行进入数字时代做好准备。

他补充说，这“不会是一段轻松的路程，因为我们正进入一个地缘政治非常混乱和人工智能的时代”。

尽管如此，他期望他在星展银行帮助建立的人才库和团队精神将有助于该行妥善应对不确定性。

他说：“增长势头依然存在，银行业务也仍然表现良好……我不会设定任何目标，但可以看看我们的往绩。”

在发布会上，Lim 指出了地缘政治、人工智能和社会不平等未来将带来的挑战。

“我认为，能让我们处于有利地位的，正是 Peter 确保我们在星展银行践行的文化——即鼓励公开、坦诚的辩论，欢迎不同意见……并保持敏捷，能够适应不断变化的环境。”

在一封感谢信中，淡马锡（Temasek）首席执行官 Dilhan Pillay 和董事长 Teo Chee Hean 表示，Seah 对星展银行的贡献“既深远又持久”。

他们表示，在他的任期内，除了强劲的财务表现外，该行还奉行清晰的战略愿景，并有纪律地贯彻到底。

他们补充说：“优秀的董事长工作往往不会立即显现，而且常常被低估。它体现在决策的质量、度过的艰难时刻、培养的领导者以及得以维系的文化之中。”

与此同时，星展银行前首席执行官 Piyush Gupta 表示，他“无法要求一个更好的合作伙伴和导师了”。

他补充道：“他是我们文化变革背后的推动力，给予我们勇于创新和投资未来的信心。”