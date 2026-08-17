费城半导体指数近期反弹后或将回调
- 近期费城半导体指数（SOX）的反弹，得益于超大规模数据中心运营商对人工智能资本支出的再次确认，以及半导体行业拥挤头寸的去杠杆化。 图片来源：彭博社
本文由AI辅助翻译
费城半导体指数（SOX）是一项修正的市值加权指数，旨在追踪美国上市半导体领域股票的表现。继今年第二季度强劲上涨后，该指数从6月22日的波段高点1万4655点回调了28%，于7月29日形成1万零445点的波段低点。随后，该指数在两周内反弹超过14%，在撰写本文时重新测试了1万2000点的水平。
SOX指数近期的反弹可归因于几个因素。
主要的超大规模数据中心运营商在最近的第二季度业绩报告中，重申并提高了他们对人工智能（AI）资本支出的指引。在这些运营商中，目前年度资本支出预测最高的Amazon，将其今年的预计资本支出从2000亿美元上调至2200亿美元。资本支出排名第二的Alphabet，则将其预测从之前的1800亿至1900亿美元，上调至1950亿至2050亿美元。对云基础设施、定制AI芯片和新数据中心容量的加速需求，是上调资本支出预测背后的主要驱动力。这直接消除了投资者对AI基础设施支出正在放缓或见顶的担忧。此外，半导体股票的看跌头寸出现力竭迹象，可能在拥挤头寸经历去杠杆化和清算后，为反弹铺平了道路。
在第二季度的强劲上涨期间，散户投资者、由商品交易顾问（Commodity Trading Advisors，简称CTA）管理的趋势跟踪量化基金以及对冲基金，在势头强劲的半导体股票和交易所交易基金（exchange-traded funds，简称ETF）中大量使用了杠杆。随着指数从高点回落，由此引发的追加保证金通知触发了系统性去杠杆化，并清除了技术性压力，为近期的反弹创造了条件。
从技术角度看，SOX指数在近期反弹至关键阻力区域后，可能会出现回调。该指数已重新测试了位于1万2000点的30日简单移动平均线，鉴于该均线在6月底被跌破前曾作为动态支撑，因此很可能成为阻力位。1万2000点水平也与6月初至7月中旬的前一个关键水平支撑位汇合。此外，以6月22日形成的波段高点1万4655点和7月29日形成的波段低点1万零445点计算，近期的反弹也使指数接近了50%的斐波那契回撤位，即1万2550点。移动平均收敛散度（Moving Average Convergence Divergence，简称MACD）技术指标也显示，上涨势头可能正在减弱，其柱状图已反弹至零轴线附近，而在7月中旬跌破零轴后，该线很可能构成阻力。
总而言之，SOX指数近期的反弹，是在超大规模数据中心运营商对人工智能资本支出再次确认，以及半导体行业拥挤头寸去杠杆化之后出现的。然而，对1万2000点至1万2600点区域的重新测试，很可能成为指数回调的短期阻力。1万1700点是该指数需要守住的重要支撑位；一旦跌破，将引发进一步的弱势，重新测试1万1000点的水平。
Asean Intelligence
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作者是辉立证券研究部的高级研究分析师
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