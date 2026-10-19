费城半导体指数上涨势头减弱
- 市场对潜在的竞争加剧、资本限制和贷款机构收紧风险敞口等问题的担忧日益加剧，导致费城半导体指数近期走弱。 图片来源：路透社
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
费城半导体指数 (SOX) 是一项修正的资本加权指数，旨在追踪在美国上市的半导体行业股票的表现。今年从7月29日至10月6日反弹27%后，SOX指数在撰稿时已回调超过8%。该指数近期的疲软可能归因于几个因素。
首先，投资者评估了来自中国长鑫存储 (CXMT Corp) 日益激烈的竞争。该公司称其芯片技术取得突破，而三星电子 (Samsung Electronics) 等竞争对手多年来一直在追求这项技术。此消息给半导体行业带来了冲击。
其次，Intel和Broadcom的首席执行官警告，尽管计算基础设施的需求持续供不应求，但融资渠道可能成为人工智能热潮的一大主要阻力。再次，近期有消息指出，JPMorgan和Goldman Sachs等银行正在限制对人工智能初创公司Volta Infrastructure的50亿美元贷款交易的风险敞口。该笔债务以约11%的收益率进行销售，是杠杆贷款市场中最高的借贷成本之一，这反映了投资者的谨慎态度。
从技术角度来看，费城半导体指数近期的价格走势显示出疲软迹象。在10月1日突破12,700点后，该指数自10月8日以来未能连续几个交易日守住该水平，而12,700点是8月中旬形成的关键波段高点阻力位。这表明买方未能守住关键阻力位上方的突破，随着卖方随后介入，导致多头交易者亏损不断增加。此外，以6月22日形成的波段高点14,655和7月29日形成的波段低点10,445计算，SOX指数自7月底以来的反弹，也在61.8%的斐波那契回撤位13,047点面临阻力。
从移动平均线来看，指数价格已跌破5日、10日和20日简单移动平均线，表明自10月8日以来短期上涨势头已经消失。从随机指标来看，价格呈现出看跌背离信号，即在9月底至10月初价格上涨期间，该指标并未创出新高。这表明在回调之前，上涨动能已有减弱迹象。
最后，相对强弱指数 (RSI) 已跌破50的中性水平，表明卖方已取得中期控制权。鉴于7月和8月的回调中，SOX指数的RSI在形成短期底部前曾触及32至42的区间，这可能为指数的进一步下跌留出空间。
总而言之，市场对潜在的竞争加剧、资本限制和贷款机构收紧风险敞口等问题的担忧日益加剧，导致费城半导体指数近期走弱。11,900点是该指数需要守住的重要支撑位；一旦跌破，将引发进一步的疲软，并可能重新测试11,300点的水平。
作者是辉立证券研究的高级研究分析师
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