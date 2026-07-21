分析师称，S-Reits估值落后于基本面，上半年盈利或有“积极惊喜”

预计新加坡上市的房地产投资信托的每单位派息将实现低至中个位数的同比增长

在股价表现低迷的阴影下，S-Reits 即将进入上半年财报季。 图片来源：YEN MENG JIIN, 商业时报

[新加坡] 分析师表示，即将到来的新加坡房地产投资信托（S-Reits）财报季可能会带来“积极惊喜”，尤其是在办公和工业领域。

尽管 S-Reits 是在股价表现低迷的阴影下进入上半年财报周期的。

年初至今，基准 iEdge 新加坡房地产投资信托指数已下跌约 4.6%，与上涨约 19.1% 的海峡时报指数形成鲜明对比。

分析师将此不佳表现归因于利率前景的不确定性，以及资金流向新加坡银行和人工智能相关股票的转变。

然而，兴业银行 (RHB) 表示，单位价格表现与房地产投资信托的基本面之间“日益脱节”。这表明底部已近。

因此，市场观察人士认为，在 7 月下旬开始的本轮财报季中，仍有可能出现积极的盈利惊喜。

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大多数 S-Reits 将公布其上半年业绩。Frasers Property 旗下的房地产投资信托将公布其第三季度业绩，而由 Mapletree 发起的信托将公布第一季度业绩。

华联商业信托 (OUE Reit) 将于周三（7月22日）率先发布业绩。紧随其后的是周四发布业绩的 丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust) 、 新达信托 (Suntec Reit) 和 吉宝数据中心房地产投资信托 (Keppel DC Reit) 。

星狮物流商业信托 (Frasers Logistics & Commercial Trust) 和 丰树泛亚商业信托 (MPACT) 将于 7 月 30 日公布业绩。 凯德综合商业信托 (CICT) 将于 8 月 12 日公布业绩。

市场共识指向温和但有韧性的增长

市场分析师普遍预计，S-Reits 在本财报季的每单位派息 (DPU) 将实现低至中个位数的同比增长。

虽然全球宏观经济摩擦减缓了增长轨迹，但券商普遍预期会出现小幅正增长而非萎缩。

华侨银行集团研究部 (OCBC Group Research) 将其覆盖的 S-Reits 在本财年的 DPU 预测平均下调了 1%，下一财年则下调了 1.4%。

尽管如此，华侨银行预计“本财年将实现小幅增长”。

华侨银行指出：“尽管经营趋势大体健康，但下行风险依然存在，尤其是在借贷成本方面，因为自中东冲突开始以来，收支平衡通胀率已大幅上升。”

兴业银行经济团队对宏观前景保持“谨慎乐观”，预测其覆盖范围内的 S-Reits 整体 DPU 将在本财年恢复约 4% 的增长，若不计入波动较大的美国办公楼 REITs，则增长 2.3%。

兴业银行表示：“这得益于租金收入的内生增长、利息成本的降低以及收购带来的外延增长的共同作用。”

星展集团研究部 (DBS Group Research) 强调，以新加坡为中心的资产仍然不受国际利率冲击的影响，并指出当前的新加坡隔夜平均利率 (Singapore Overnight Rate Average) 基准“远低于 S-Reits 行业超过 3% 的平均借贷成本”。

该券商预计，部分 S-Reits，特别是那些在新加坡业务占比较大的信托，在再融资时仍能节省成本。随着遗留借款到期，这可能会提高其 DPU。

净房地产收入利润率也受到固定利率公用事业对冲的保护。

兴业银行指出：“大多数以新加坡为中心的 S-Reits 都通过固定对冲来锁定其公用事业成本，以抵御近期公用事业价格的飙升。”

该行补充道：“对于海外资产，公用事业成本主要可向租户收回。来自其他运营成本（例如人力、维护和安保）的通胀压力目前仍然可控。”

尽管如此，下行风险依然存在，外币计价债务的借贷成本可能增加，尽管现有的对冲措施能在一定程度上缓解这一风险。

办公和工业领域更受青睐

兴业银行认为，由于租金增长好于预期，办公和工业房地产投资信托可能会带来“上行惊喜”。

办公楼信托在兴业银行的推荐名单中位居首位，也是星展银行的首选领域。工业子行业则位居第二，同样是星展银行看好的领域。

酒店业信托仍然是分析师最不看好的子行业，各券商均持谨慎立场。分析师预计可能会出现轻微的负面意外，并指出其表现受到旅行中断、机票价格高昂和非必需消费品市场疲软的制约。

券商建议投资者保持防御姿态，积累那些资产负债表能力强、盈利能见度高的大型股平台。

该行补充说，其最强的地域偏好是新加坡资产，因为该国政治环境稳定、具有防御性特质且本地融资成本健康。

凯德综合商业信托 是 Citi、兴业银行和华侨银行一致看好的选择。Citi 将 丰树泛亚商业信托 和 凯德腾飞房地产投资信托 (Clar) 列为其首选股。

华侨银行还重点推荐了 凯德腾飞房地产投资信托 、 吉宝数据中心房地产投资信托 和 凯德印度信托 (CapitaLand India Trust) 。与此同时，兴业银行则推荐了 新达信托 、 星狮地产信托 (Frasers Centrepoint Trust) 和 亚腾亚太房地产投资信托 (Aims Apac Reit) 。