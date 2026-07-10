IHH：随着患者需求发展，预防保健为私立医疗保健领域带来新机遇

该私立医疗保健服务提供商推出专注于个性化预防保健和长寿的项目

IHH Healthcare Singapore 首席执行官 Peter Chow 医生（左二）与 IHH Healthcare 集团首席执行官 Prem Kumar Nair 医生（左三）于周五（7月10日）在 Healthspan 项目的发布会上主持启动仪式。 图片来源：IHH HEALTHCARE

【新加坡】预防保健正成为新加坡医疗保健行业的新前沿。这一转变的背景是，服务提供商正从病发后治疗转向帮助患者更早地发现风险并更长久地保持健康。

IHH Healthcare Singapore 首席执行官 Peter Chow 医生在该私立医疗保健服务提供商宣布一项将在其新加坡业务中全面推行的新项目时，传达了这一信息。

IHH Healthcare Singapore 是其母公司 IHH Healthcare Group 的本地子公司。该母公司在新加坡交易所上市，总部位于吉隆坡。

这个名为 Healthspan 的项目于周五（7月10日）在该医疗保健集团的旗舰思想领袖活动——FutureHealth.Now 会议上正式发布。

Healthspan 项目将被整合到 IHH 在新加坡的整个生态系统中，该系统包括四家私立医院、50多家诊所和超过1500名专科医生。

服务内容包括基线健康分析、早期风险识别、个性化护理计划、营养和运动指导，以及持续追踪健康指标以便随时调整干预措施。

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个人可通过五个等级的筛查配套参与该项目，价格从169新元的 AgeQ 评估到包含全身磁共振成像和认知评估的19620新元的“先驱”项目不等。

作为该项目的主要特色之一，AgeQ 被 IHH 描述为市场上首创的一项临床评估，它通过专有算法，基于七种血液生物标志物来评估个人的生理年龄。

Healthspan 临床总监 Kristine Xie 表示，开发该项目旨在帮助个人更好地了解自己的衰老过程，并将临床数据转化为切实可行的建议。

活得更长、更好

Chow 医生在会议期间告诉《商业时报》（The Business Times），Healthspan 项目的推出，正值越来越多来自多个领域的参与者开始利用对医疗保健需求产生影响的趋势。

随着全球预期寿命的提高，企业和医疗保健服务提供商正在提供强调健康长寿的服务，而不仅仅是在疾病发生时进行治疗。这些服务范围广泛，从冷压果汁到追踪健康指标的智能手表都包含在内。

Chow 医生说：“我们的寿命比父母和祖父母更长，但我们面临的挑战是如何实现更长的无疾病、无残疾的健康年华。”

SingHealth 人工智能办公室主任 Daniel Ting 副教授在一次小组讨论中指出，优化长寿的服务传统上价格昂贵，主要面向富裕客户。

但他表示，可以通过投资于适当的技术，将这类服务推广给更广泛的患者群体，实现其大众化。

Ting 教授说，这可能包括人工智能技术的发展。与会者指出，人工智能工具已被应用于医疗保健服务提供领域，应用案例从护士排班到放射诊断不一而足。

Ting 教授补充说，人工智能工具有可能加速医学领域的其他进步，包括药物发现，或提供分诊、咨询或教育等服务的代理式人工智能系统。

他表示，国家在公共卫生方面的优先事项已随着私立医疗保健领域的技术转变而演变。

周四，新加坡宣布了新加坡医学基金会人工智能模型（Simfoni）计划，该计划将把专为新加坡患者和医疗实践量身定制的人工智能模型整合到公共医疗保健系统中。

Ting 教授补充说，健康长寿未来可能会成为国家公共卫生战略的一个关键组成部分。

对于 IHH 而言，Chow 表示，新加坡的社会需求也为公司提供了新机遇，可以通过专注于预防保健的产品来推动收入增长，超越传统的反应式护理模式。

Chow 医生指出，传统上，私立医院提供的阶段性护理往往只在患者住院期间产生收入。但他表示，对预防性保健护理和健康长寿不断变化的需求，为更稳定的收入来源开辟了机会。

他说：“从社会角度来看，我们认为这是患者所期望的。这也符合公司的商业利益。”