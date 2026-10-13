财富管理行业蓬勃发展，私人银行加紧扩充新加坡人才储备
各大银行在招聘更多客户关系经理的同时，也在加强内部人才的培养。
- 在此次业务扩张之际，各银行正努力应对经验丰富的私人银行家人才库有限的挑战。 图片来源：海峡时报
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【新加坡】随着新加坡财富管理行业的增长，本地私人银行正忙于招聘客户关系经理以满足需求，同时也在持续投资培养现有的人才。
瑞士私人银行业巨头UBS计划在2026年于亚太地区增聘100名客户顾问，使其客户顾问团队规模扩大近10%。其中一半的新聘人员将常驻新加坡。
该行在亚太区的客户顾问人数已从五年前的852人增长至如今的954人。
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