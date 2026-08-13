博纳产业上半年净利下滑3.1%至4090万新元 中期股息不变

营收增长0.7%至6.03亿新元，主要受代理服务佣金收入增加推动

每股盈利为0.0553新元，低于去年同期的0.0571新元。 照片：《商业时报》档案

【新加坡】房地产经纪公司博纳产业 (PropNex) 公布，截至6月30日的上半年净利润下滑3.1%至4090万新元，去年同期为4230万新元。

该集团周四（8月13日）表示，营收从5.989亿新元增长0.7%至6.03亿新元，这主要得益于代理服务佣金收入的增加。

在转售和租赁市场交易活跃的支撑下，2025年上半年的代理服务佣金收入从3.372亿新元增长6.9%至3.605亿新元。

然而，由于新推出的项目减少，项目营销服务的佣金收入从之前的2.585亿新元下降7.8%至2.384亿新元，部分抵消了上述增长。

每股盈利为0.0553新元，低于去年同期的0.0571新元。

公司宣布为该半年度派发每股0.05新元的中期股息，与去年同期持平。股息将于9月11日支付，股权登记截止日期为8月26日。此次派息率占净利润的90.4%。

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博纳产业执行主席 Ismail Gafoor 指出，由于交易和收入确认之间存在时间差，2026年上半年的业绩大致反映了2025年10月至2026年3月期间锁定的销售额。他补充说，由于年终和农历新年假期，这段时间通常是新项目推出的淡季。

该集团在2026年上半年的交易量市场份额从2025财年的60.6%扩大至64.3%。所有房地产细分市场的份额均有增长，包括新私宅项目（从48.9%增至52.5%）和建屋发展局 (建屋局) 转售组屋（从63.2%增至68.1%）。

博纳产业预计，2026年全年私人住宅价格将温和增长3%至4%，不包括执行共管公寓在内的开发商销量预计约为9000套，私人住宅转售交易量预计在14000至15000套之间。

在公共住房市场方面，建屋局转售组屋价格预计在2026年上涨最多1%，转售量预计在26000至27000套之间。

博纳产业首席执行官 Kelvin Fong 表示：“最新趋势表明，购房行为主要由有真实住房需求的本地人主导，而非投机。与此同时，包括人口增长、移民政策、利率下降和收入增加在内的结构性利好因素依然稳固。”

博纳产业 股价周三收盘下跌0.5%或0.01新元，报1.89新元。