The Business Times
business-time-50

Q&M牙科完成泰国收购，购入曼谷连锁诊所Deezy 51%股权

这家新加坡上市公司斥资2930万美元，收购了这家拥有33家诊所的运营商。

Tessa Oh

Tessa Oh

Published Fri, Nov 13, 2026 · 10:50 PM
    • 此次收购将Q&M的业务版图从新加坡、马来西亚和中国进一步扩大。
    • 此次收购将Q&M的业务版图从新加坡、马来西亚和中国进一步扩大。 照片：RENALD YEO, BT

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

    查看原文

    [新加坡] Q&M牙科集团（新加坡） (Q&M Dental Group (Singapore)) 已完成对曼谷Deezy牙科连锁诊所51%股权的收购，交易金额为9.945亿泰铢（约合2930万美元），其创始人担保在六年内实现约12.5亿泰铢的利润。

    该公司在周五（11月13日）提交给交易所的公告中表示，这笔交易使Q&M牙科集团拥有了Deezy Q & M Dental Group (Thailand)的所有权。后者在曼谷和泰东北部运营着拥有33家诊所的Deezy Dental Home网络。

    此次收购将Q&M牙科集团的业务版图从新加坡、马来西亚和中国进一步扩大。

    Deezy Dental Home由牙医Nanthisak Piyanantisak和Thunyaporn Pongkajornkitjakarn于2017年创立，他们同时也是此次盈利目标的担保人。

    该公司拥有400多名牙医，已为超过40万名患者提供服务；其服务范围涵盖普通牙科、正畸、美容牙科和植牙等。

    交易对价包括7亿泰铢现金和价值2.945亿泰铢的Q&M牙科集团新股。

    BT Short Logo

    THE BUSINESS TIMES INSIGHTS

    Powering Asean's Future 2026

    Find out how enterprises are navigating power constraints and sustainability targets

    ACCESS THE INSIGHTS

    现金部分来自银行贷款和内部资源的组合。

    Q&M牙科集团以每股0.70新元的价格向卖方发行了16,375,714股股票。这些股票预计将于周一在新加坡交易所上市，上午9点开始交易，并有15年的禁售期。

    盈利担保

    卖方已担保Deezy在2026年11月1日至2032年10月31日的六个财年内，实现约12.5亿泰铢的审计后税后净利润。

    若出现盈利差额，卖方将放弃其股息权益以补偿Q&M牙科集团，从而抵消差额。

    任何剩余差额将由Nanthisak和Thunyaporn共同及连带承担。他们将从一个托管账户中提取70.4%的资金，并通过出售已质押给Q&M牙科集团作为担保的对价股份，来支付剩余的29.6%。

    任何未清偿的差额需在相关经审计财务报表确定后的90天内以现金支付。

    若在该期限后仍有差额未解决，Q&M牙科集团可要求卖方和担保人以全额对价回购股份，并支付自交易完成之日起每年10%的单利。

    两位创始人都将签订为期15年的服务协议并留任，协议中包含竞业禁止和禁止招揽条款。Thunyaporn将继续担任核心牙医，而Nanthisak将担任管理职位。

    Q&M牙科集团表示，收购Deezy使其能够立即在泰国的私人牙科市场站稳脚跟，而无需从零开始建立业务。

    该集团补充说，在消费者意识提高、个人医疗保健支出增加以及对标准化牙科治疗需求增长的推动下，该平台可以通过内生增长和未来收购进一步扩张。

    该集团现在将专注于整合Deezy，同时保留其本土优势和临床实践。此外，集团还将在其区域业务中分享临床和运营最佳实践、采购规模和培训框架。

    Q&M牙科集团首席执行官Ng Chin Siau表示：“我们打算保留Deezy在其本土市场取得成功的要素，同时利用本集团在临床治理、采购和牙医培训方面的经验，支持其未来几年的增长。”

    Nanthisak表示，此次合并将加强泰国和新加坡牙医之间的合作与专业提升。

    他说道：“对我们而言，扩张不仅仅是增加诊所数量，更是为泰国和东南亚更多患者提供更好的护理。”

    Q&M牙科集团自2009年起在新加坡证券交易所主板上市，在新加坡拥有超过100家牙科诊所和270多名牙医。

    在公告发布前的周五，Q&M牙科集团股价收于0.475新元，下跌1%或0.005新元。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    q&m dentalM&A

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Nvidia’s former CEO Jensen Huang had charmed US President Donald Trump, shaped global tech policy and drawn adoring crowds on his papal-style international tours.

    Inside Jensen Huang’s last hours as Nvidia CEO

    The Philippine economy has expanded by only 2.3% in Q2, its fourth consecutive quarter of deceleration.

    Higher rates, weaker spending: Is the Philippines entering stagflation?

    With former Nvidia CEO Jensen Huang’s departure, investors are now turning their attention to the company’s leadership and governance.

    ‘I’ll be buying more’: Singapore investors pour into Nvidia shares on Jensen Huang’s exit

    Companies should recognise that fresh graduates have little or no work experience, and play a role in helping them develop the skills they need.

    When did entry-level jobs stop being for beginners?

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More