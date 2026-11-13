Q&M牙科完成泰国收购，购入曼谷连锁诊所Deezy 51%股权

这家新加坡上市公司斥资2930万美元，收购了这家拥有33家诊所的运营商。

此次收购将Q&M的业务版图从新加坡、马来西亚和中国进一步扩大。 照片：RENALD YEO, BT

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[新加坡] Q&M牙科集团（新加坡） (Q&M Dental Group (Singapore)) 已完成对曼谷Deezy牙科连锁诊所51%股权的收购，交易金额为9.945亿泰铢（约合2930万美元），其创始人担保在六年内实现约12.5亿泰铢的利润。

该公司在周五（11月13日）提交给交易所的公告中表示，这笔交易使Q&M牙科集团拥有了Deezy Q & M Dental Group (Thailand)的所有权。后者在曼谷和泰东北部运营着拥有33家诊所的Deezy Dental Home网络。

此次收购将Q&M牙科集团的业务版图从新加坡、马来西亚和中国进一步扩大。

Deezy Dental Home由牙医Nanthisak Piyanantisak和Thunyaporn Pongkajornkitjakarn于2017年创立，他们同时也是此次盈利目标的担保人。

该公司拥有400多名牙医，已为超过40万名患者提供服务；其服务范围涵盖普通牙科、正畸、美容牙科和植牙等。

交易对价包括7亿泰铢现金和价值2.945亿泰铢的Q&M牙科集团新股。

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现金部分来自银行贷款和内部资源的组合。

Q&M牙科集团以每股0.70新元的价格向卖方发行了16,375,714股股票。这些股票预计将于周一在新加坡交易所上市，上午9点开始交易，并有15年的禁售期。

盈利担保

卖方已担保Deezy在2026年11月1日至2032年10月31日的六个财年内，实现约12.5亿泰铢的审计后税后净利润。

若出现盈利差额，卖方将放弃其股息权益以补偿Q&M牙科集团，从而抵消差额。

任何剩余差额将由Nanthisak和Thunyaporn共同及连带承担。他们将从一个托管账户中提取70.4%的资金，并通过出售已质押给Q&M牙科集团作为担保的对价股份，来支付剩余的29.6%。

任何未清偿的差额需在相关经审计财务报表确定后的90天内以现金支付。

若在该期限后仍有差额未解决，Q&M牙科集团可要求卖方和担保人以全额对价回购股份，并支付自交易完成之日起每年10%的单利。

两位创始人都将签订为期15年的服务协议并留任，协议中包含竞业禁止和禁止招揽条款。Thunyaporn将继续担任核心牙医，而Nanthisak将担任管理职位。

Q&M牙科集团表示，收购Deezy使其能够立即在泰国的私人牙科市场站稳脚跟，而无需从零开始建立业务。

该集团补充说，在消费者意识提高、个人医疗保健支出增加以及对标准化牙科治疗需求增长的推动下，该平台可以通过内生增长和未来收购进一步扩张。

该集团现在将专注于整合Deezy，同时保留其本土优势和临床实践。此外，集团还将在其区域业务中分享临床和运营最佳实践、采购规模和培训框架。

Q&M牙科集团首席执行官Ng Chin Siau表示：“我们打算保留Deezy在其本土市场取得成功的要素，同时利用本集团在临床治理、采购和牙医培训方面的经验，支持其未来几年的增长。”

Nanthisak表示，此次合并将加强泰国和新加坡牙医之间的合作与专业提升。

他说道：“对我们而言，扩张不仅仅是增加诊所数量，更是为泰国和东南亚更多患者提供更好的护理。”

Q&M牙科集团自2009年起在新加坡证券交易所主板上市，在新加坡拥有超过100家牙科诊所和270多名牙医。

在公告发布前的周五，Q&M牙科集团股价收于0.475新元，下跌1%或0.005新元。