Q&M Dental Group签署价值1.132亿美元的澳大利亚和泰国交易以推进泛亚扩张；并推迟在马来西亚交易所的上市计划

这些收购支持其走出新加坡、加强亚太业务版图的长期战略。

【新加坡】为打造一家泛亚洲牙科公司，Q&M Dental Group 正在收购澳大利亚和泰国的牙科集团，交易总额达1.132亿美元。

该集团在周日（7月12日）分别发布的交易所公告中，确认了这两项收购，并另外表示将推迟其先前宣布的在马来西亚交易所进行二次上市的计划。该集团于2025年4月首次宣布此项上市计划。

该集团补充说，这些收购支持其走出新加坡、加强亚太地区业务版图的长期战略。

Q&M 将收购 Experteeth Dental Group 的100%股权。该集团在澳大利亚新南威尔士州、维多利亚州、昆士兰州、塔斯马尼亚州和澳大利亚首都直辖区运营着40家诊所，旗下拥有 Elevate Dental Group、Lumiere Dental Group 和 Ace Dental Group 等六个品牌，其临床团队约有120名牙医。

另外，该公司还将通过一种控股结构，获得 Deezy Q&M Dental Group 的51%有效权益。在该结构中，其全资收购的实体 QDD Venture 将直接持有 Deezy 49.9%的股份，并通过一家合资公司再持有2.2%的股份。

Deezy Q&M Dental Group 是泰国领先的牙科护理品牌，拥有33家诊所。

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这两项交易的总价值为1.127亿美元。其中，对 Experteeth Group 的收购价值为1.1964亿澳元（8330万美元），包括6460万澳元现金和价值5500万澳元的 Q&M 对价股份。

这些股份的发行价为每股0.70新元，相较于7月9日（即签署买卖协议前的最后一个完整交易日）该股票0.557新元的成交量加权平均价，有25.7%的保费。

这批股份约占 Q&M 现有股本的7.4%，并设有15年的禁售期。

对 Deezy Q&M Dental Group 的交易价值为9.945亿泰铢（2990万美元），其中包括7亿泰铢现金和价值2.945亿泰铢的 Q&M 对价股份。

这批股份的发行价同样为每股0.70新元，即享有同样的25.7%的保费，约占 Q&M 现有股本的1.73%，并且同样设有15年的禁售期。

另外，Q&M 将在交易完成后向 Experteeth Group 注入约3040万澳元的股权资本，主要用于偿还现有融资贷款和为扩张提供资金。

澳大利亚交易中包含一项为期八年、价值约1.126亿澳元的利润保证。该保证要求 Experteeth Group 的审计后税后净利润，从收购后第一年的1030万澳元，增长到第六至第八年时的约1660万澳元。此项保证由一个800万澳元的托管账户支持，如果第一年目标达成，该账户金额将减少至550万澳元。

创始人 Jeffrey Gao 和 Hong Chang 以及其他六位核心牙医是澳大利亚交易的担保人，并将签订为期15年的服务协议。两位创始人还将根据为期15年的管理协议，担任 Experteeth Group 的联席首席执行官。预计其中一人将作为董事加入 Q&M 的董事会，另一人则担任其候补董事。

备考财务披露显示，对澳大利亚业务的收购将使集团的每股收益（EPS）从0.0098新元提升至0.0188新元，但会导致其每股有形净资产（NTA）由正转负，从0.0589新元降至负0.024新元。

泰国交易的备考财务影响则较为温和：每股收益（EPS）将从0.0098新元增至0.0114新元，而每股有形净资产（NTA）将从0.0589新元降至0.0386新元。

该集团已在新加坡、马来西亚和中国开展业务，其在中国的牙科资产归于上市实体 Aoxin Q&M 旗下。

泰国和澳大利亚已被视为新的主要增长支柱，此外公司还计划通过 Aoxin Q&M 在华中和华南地区进行100%收购，并在新加坡进行“战略性扩张”。

为何选择澳大利亚和泰国

澳大利亚的交易包含为期八年的利润保证承诺、15年的服务协议、15年的股份禁售期以及托管保护，旨在使卖方与扩大后的集团建立长期一致的利益关系。

同时，泰国的交易包括为期六年的利润保证承诺、15年的服务协议、15年的股份禁售期和价值4874万泰铢的托管保护。如果交易条件在六个月内未能满足，任何一方都将面临相当于交易对价0.88%的违约金。

首席运营官 Raymond Ang 表示，自2009年首次公开募股（IPO）以来，Q&M 就一直关注澳大利亚市场。他说：“澳大利亚对牙医的规定与新加坡非常相似。我们了解那里的规则、法律和财务标准。”

澳大利亚市场的巨大规模也带来了潜力，那里约有2万名牙医和8000家诊所，而即便是当地现存最大的牙科集团也仅运营着100多家诊所。

偏远和乡村地区——例如采矿和农业社区——也提供了更好的经济效益，那里的竞争较少，且居民消费能力强。Experteeth 在这些地区已经有业务布局，并计划进一步扩张。

泰国也符合同样的亚太增长论点，交易中为期15年的服务协议和股份禁售期旨在表明两个集团之间的长期利益一致。

Deezy Q&M Dental Group 将继续由其本地团队运营，采用与 Q&M 类似的集团执业模式和理念。Q&M 将提供资本和战略专业知识，而不会接管日常运营。

Q&M 集团首席执行官 Ng Chin Siau 表示，Q&M 计划在中国以外的亚太地区继续发展，并指出日本、菲律宾和印度尼西亚是未来扩张考虑的尚未开发的市场。

马来西亚交易所上市计划暂停

另外，Q&M 此前宣布的在马来西亚交易所进行二次上市的计划已被推迟。

在一份交易所公告中，该公司表示，董事会将“推迟后续步骤”，并将“考虑到当前情况以及公司及其股东的利益”，与其顾问继续评估该上市计划的适宜性。

该公告本身并未详细说明推迟的原因。

Ng 表示，新加坡新推出的“股权市场转型计划”是 Q&M 现在打算专注于在新加坡进行未来融资，而不是寻求在马来西亚双重上市的原因。该计划是一项耗资65亿新元的举措，旨在使新加坡股市在融资方面更具活力和吸引力。