新电信特别折扣股转移至公积金局前 四分之一股份已被售出

约27%的特别折扣股持有者已售出其股份

新电信与公积金局于9月17日表示，截至8月31日，总计已售出约1.8亿股。 照片来源：商业时报资料照片

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】新电信 (Singtel) 计划于11月21日将特别折扣股 (Special Discounted Shares, 简称SDS) 从公积金 (Central Provident Fund, 简称CPF) 局直接转入持有者的中央托收 (Central Depository, 简称CDP) 户头，此项计划仍在按时推进，目前已有四分之一的特别折扣股被售出。

新电信与公积金局于周四（9月17日）表示，截至8月31日，总计已售出约1.8亿股。

约16万3000名特别折扣股持有者（占总持有者人数的27%）已售出其股份。在选择出售的持有者中，超过60%的人在交易前没有个人CDP户头。

新电信与公积金局指出，自4月份首次宣布该转移计划以来，全岛36家新加坡邮政 (SingPost) 分行已处理了超过11万7000起亲临咨询与交易。

他们表示：“新加坡邮政分行的平均每日等候时间已从该计划宣布后首个月的3.5分钟，改善至约两分钟。”

特别折扣股专属热线也已处理超过1万5000通电话，平均每日约120通。他们还指出，综合保健机构 (Agency for Integrated Care) 对超过1万1000名年长的特别折扣股持有者进行了家访，以协助那些可能不太熟悉数码科技的持有者。

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新电信与公积金局表示，希望保留其新电信特别折扣股的投资者无需采取任何行动，因为他们的股票将于11月21日自动转入个人CDP户头。

对于没有现有CDP户头的持有者，系统将自动以其名义创建一个指定的CDP户头，用于持有和管理这些股票。

新电信特别折扣股的销售收益将继续豁免公积金提款限制，即使是在转移后进行的销售也同样适用，特别折扣股持有者将能够以现金形式提取销售收益。

遗留计划

特别折扣股计划是一项可追溯至新电信1993年首次公开售股的遗留计划。该计划作为一项国家资产增值计划而推出，旨在让新加坡人直接分享国家的经济成功果实。

与其他新电信普通股不同，特别折扣股目前由公积金局以信托方式代投资者持有。

政府在该计划中加入了忠诚计划，以鼓励投资者不要立即抛售折扣股牟利。长期持有股票的投资者将分批获得免费的忠诚股。

这些忠诚股在四个合格日期分批派发，每次增量为10%，使长期持有者可免费获得相当于其原始持股量40%的额外股份。

这项转移计划是在4月7日国会一读通过公积金（修正）法案后宣布的，旨在让61万5000名散户投资者能够不受限制地控制其持股，包括在选择出售时能立即获得现金收益。