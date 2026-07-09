Aims Apac Reit将以2960万美元收购珀斯永久地契工业地产
假设交易完全由债务融资，预计该收购将对每单位派息具有增值效应
- 该基金管理人首席执行官 Russell Ng 表示，该地块具有“巨大的长期再开发潜力”，包括可能改建为现代仓库或数据中心。 图片来源：AIMS APAC REIT
本文由AI辅助翻译
【新加坡】Aims Apac Reit (AA Reit) 正在以4270万澳元（2960万美元）的价格，收购位于西澳大利亚州珀斯的一处面积近9.2公顷的永久地契工业用地。
该地产位于 Hazelmere 区，由两块相邻的永久地契地块组成。该房地产投资信托基金（简称Reit）的管理人在周四（7月9日）提交给交易所的文件中宣布了这项拟议收购。
收购对价与该地产4270万澳元的独立估值一致，该估值由 Colliers International Holdings (Australia) 于2月27日进行。总收购支出估计为4430万澳元，其中包括收购价、收购费和专业费用。
该地产已完全出租给 Swan Materials，这是一家由全球建材领导者 CRH 和澳大利亚建材供应商 Barro Group 支持的子公司。该资产持有一份为期10年的三重净租赁合同，于2025年10月1日生效。该主租约规定每年租金固定上涨3.25%，并包含两个为期10年的续租选择权。
根据该地产第一年的净房产收入计算，该交易预计将产生5.3%的初始收益率。
假设交易完全由债务融资，预计该收购将增加每单位派息（DPU）。截至3月31日的财政年度，备考每单位派息将从0.0985新元增至0.09877新元，增幅为0.3%。在主租约生效后，管理人预计未来10年每单位派息将平均增值约0.6%。
该基金管理人首席执行官 Russell Ng 表示，该地块具有“巨大的长期再开发潜力”。这包括可能改建为现代仓库或数据中心，其大规模、战略性位置以及邻近550兆伏安的 Guildford Terminal 变电站为此提供了支持。
收购完成后，AA Reit 来自澳大利亚的总租金收入贡献将从23.5%增至24.4%。投资组合的加权平均租约到期年限也将从4年微增至4.1年。
该交易预计将于该Reit 2027财年的第二季度完成。
周三，AA Reit 的单位价格上涨0.6%，收盘价为1.64新元，上扬0.01新元。
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