AIMS亚太房地产投资信托第二季每单位派息上涨5.4%至0.02571新元

上半年每单位派息为0.04908新元，较去年同期的0.0472新元上涨4%

AA Reit投资组合中的一项新加坡资产。该信托上半年的净房地产收入同比增长11.1%，从去年同期的6840万新元增至7590万新元。 照片：《商业时报》资料照片

【新加坡讯】 AIMS亚太房地产投资信托 (Aims Apac Real Estate Investment Trust, AA Reit) 截至9月的2027财年第二季度的每单位派息 (DPU) 同比上涨5.4%，从去年同期的0.0244新元增至0.02571新元。

AA Reit 的管理公司在周四（10月15日）提交给交易所的文件中表示，按季度计算，第二季度的每单位派息环比上涨10%，高于前一季度的0.02337新元。该季度的业绩得益于更高的收入、近期收购项目的贡献以及更低的融资成本。

第二季度的派息包括每单位0.02411新元的缴税收入派息和0.0016新元的资本派息，将在10月28日股权登记日后，于12月11日支付。

今年上半年，该信托的每单位派息为0.04908新元，较去年同期的0.0472新元上涨4%。

派发给单位持有人的总派息额同比增长4.9%，从3860万新元增至4050万新元。

上半年收入同比增长8.5%至1.016亿新元，去年同期为9370万新元。净房地产收入 (NPI) 同比增长11.1%，从6840万新元增至7590万新元。

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收入和净房地产收入的增长主要得益于来自物流、仓储和工业地产的租金收入和回收款项增加、包括位于西澳大利亚的Hazelmere物业和位于新加坡的2 Aljunied Avenue 1在内的收购项目的收入贡献，以及澳元兑新元走强。

但部分增长被抵消，原因是在2026年4月以1500万新元脱售了位于新加坡的8 Senoko South Road物业，导致收入减少。

截至9月30日，整体投资组合的出租率为93.7%，若计入已承诺的租约则为95.1%。投资组合的续租租金取得5.7%的正向调升，租户保留率为73.6%。

截至9月底，AA Reit 的总杠杆率为37.4%，高于3月31日的26.8%。其混合债务融资成本从一年前的4.2%降至3.9%，加权平均债务到期日则增至3.8年。利息覆盖率为2.8倍。

在本季度，该信托赎回了其2.5亿新元、利率为5.375%的次级永久证券，并以混合利率为4.16%的较低利率永久证券进行再融资，每年可节省约300万新元。

管理公司总裁 Lim Joo Lee 指出，业绩“得益于已完成的资产提升工程、收购项目以及积极的再融资举措，这些都持续为单位持有人提升价值”。

AA Reit 的单位价格在周三下跌1.4%，收盘报1.39新元，下跌0.02新元。