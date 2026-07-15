凯德腾飞产托将以超过收购价两倍的价格脱售金泉电信综合大楼

这项向无关联第三方出售的交易价格约为2亿零40万新元。

图为凯德腾飞产托投资组合中的一栋建筑。该产托管理公司的总裁表示，将继续在新加坡和其他发达市场进行战略性投资，为单位持有人推动长期回报。 图片来源：凯德腾飞世工产业信托

【新加坡】 凯德腾飞世工产业信托 (CapitaLand Ascendas Reit, 简称Clar) 正在向一个无关联的第三方脱售金泉电信综合大楼，这是一栋10层楼高的数据中心，售价约为2亿零40万新元。

此次出售价格是Clar于2005年3月收购该物业时所支付的1亿新元的两倍多。该物业位于金泉路38号。

该产托的管理公司在周三（7月15日）提交给交易所的文件中表示，这一售价也较该物业截至6月底的1亿5180万新元独立市场估值，有约32%的保费。

此次脱售是在Clar宣布以1亿3390万新元收购位于大士5道5号的一处现代化坡道式物流设施约一个月后进行的。

金泉电信综合大楼的总建筑面积为35,456平方米，自收购以来一直由单一租户租用，租约将于2026年4月30日到期。

Clar管理公司的总裁兼执行董事William Tay表示，此次出售将增强该产托的财务灵活性，以寻求增值性投资机会，同时加强其投资组合的整体质量。

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他补充道：“我们将在重建和资产增值计划的支持下，继续在新加坡和其他发达市场进行战略性投资，为单位持有人推动长期回报。”

该产托预计在扣除脱售成本后，将获得约1亿8000万新元的净收益。这些资金可用于为已承诺的投资提供资金、偿还债务、向子公司提供贷款、为一般企业和营运资金需求提供资金，及/或向单位持有人进行分配。

假设净收益全部用于偿还截至2026年3月31日的未偿还借款，Clar的备考总杠杆率将从42%降至41.4%。

如果此次脱售在2025年1月1日完成，Clar在截至2025年12月31日的财政年度的备考净房地产收入将会减少1000万新元，而每单位派息 (DPU) 将会减少0.00203新元。

该产托管理公司表示，此次脱售预计不会对Clar在截至2026年12月31日的财政年度的资产净值或每单位派息（DPU）产生重大影响。该出售预计将在2026年下半年完成。

根据信托契约书，该产托管理公司有权获得一笔相当于出售价格0.5%的脱售费，该费用将以现金支付。

在公告发布前，Clar的单位价格在周三收盘时报2.49新元，保持不变。