凯德雅诗阁信托上半年每单位派息持平于0.0253新元，利润下滑11%

上半年营收下滑7%至3.709亿新元

今年2月，凯德雅诗阁信托以46亿日元（2810万美元）的价格收购了位于大东京地区的三处永久地契租赁住房物业。 照片来源：凯德雅诗阁信托

【新加坡】 凯德雅诗阁信托 (CapitaLand Ascott Trust) 周二（7月28日）公布，截至6月30日的上半年，其每合订证券派息 (DPS) 为0.0253新元，与去年同期持平。

在为非周期性项目保留960万新元后，2026年上半年的总派息额同比增长1%，从9650万新元增至9750万新元。

可供派发收入为1.071亿新元，较2025年上半年的9650万新元增长11%。

不包括非周期性项目的核心每单位派息从去年同期的0.024新元下滑10%至0.0216新元。管理层将此归因于过渡性因素，例如收购和脱售的时机差异，以及资产提升计划（AEI）带来的短期影响。

上半年营收从2025年同期的3.985亿新元下滑7%至3.709亿新元，而利润则从之前的1.825亿新元下降11%至1.616亿新元。

2026年上半年的每可用单位收入 (RevPau) 同比下滑2%，从150新元降至147新元。然而，按同店计算，每可用单位收入同比增长1%，反映了尽管存在宏观经济不确定性，其运营仍具韧性。

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凯德雅诗阁信托管理公司首席执行官 Serena Teo 表示，该信托仍专注于将资本循环投资于更高质量的资产和能提升价值的资产提升计划。

她补充说：“虽然这些举措可能会对短期收入产生一些影响，但在持续经营业绩以及在适当时机分配非周期性和/或脱售收益的支持下，我们仍致力于为合订证券持有人提供稳定的派息。”

截至6月30日，凯德雅诗阁信托的负债率为37.7%，年均债务成本为2.8%，利息覆盖率为2.9倍。加权平均债务到期日为3.5年，约77%的总债务为固定利率。

在此期间，凯德雅诗阁信托于2月份以46亿日元（2810万美元）的价格收购了位于大东京地区的三处永久地契租赁住房物业。5月，管理层宣布以3.6亿新元的价格脱售位于新加坡的 The Crest Collection 品牌旗下的 The Robertson House，出售收益率为2.3%，以及较账面价值高出4%的保费。该交易预计将于7月底完成。

此次派息的股权登记日为8月5日，并将于8月28日支付。

凯德雅诗阁信托的合订证券周一收盘上涨1.1%，即0.01新元，报0.915新元。