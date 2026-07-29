凯德印度信托上半年每单位派息上涨，可分配收入增长8%至6420万新元

每单位派息为0.04新元，同比增长1%

信托管理公司首席执行官 Gauri Shankar Nagabhushanam 表示，该信托的表现“反映了我们投资组合的韧性”。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

[新加坡] 凯德印度信托 (CapitaLand India Trust, 简称Clint) 于周三（7月29日）公布，其截至6月30日的六个月净房地产收入为1.075亿新元，有所下降。

按新元计算，该收入同比下降5%；但按印度卢比计算，则增长了6%。

Clint的信托管理公司在一份业务更新报告中表示，以新元计算的房地产收入之所以下降，是由于印度卢比兑新元同比贬值了12%。

然而，2026财年上半年的总房地产支出下降16%至3010万新元，部分抵消了这一影响。

该期间的总房地产收入同比下降8%，至1.376亿新元。这主要归因于卢比的疲软。不过，若按卢比计算，得益于现有物业的租金收入高于2025财年上半年，总房地产收入增长了3%。

信托管理公司表示，以当地货币计算的积极表现，得益于“新完工开发项目以及CapitaLand孟买新城数据中心一号楼的收入贡献”。公司同时提到，位于班加罗尔国际科技园的MTB 6号楼也已于近期完工并完全租出。

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信托管理公司补充道：“此外，尽管在剥离CyberPearl和CyberVale项目后缺少了相应收入，但来自Clint旗下六个在建远期收购资产的更高利息收入，推动了可分配收入的增长。”

2026财年上半年，按新元计算的可分配收入同比增长8%，达到6420万新元。

Clint的信托管理公司宣布，2026财年上半年的每单位派息 (DPU) 为0.04新元，较2025财年同期的0.0397新元增长1%。

信托管理公司首席执行官 Gauri Shankar Nagabhushanam 表示，Clint“在2026上半年的强劲表现，反映了我们投资组合的韧性，以及我们对多管齐下战略的严格执行”。

他补充说，该信托“保持了健康的入住率，实现了正向的租金调升，同时通过资本循环和积极的资本管理增强了财务灵活性”。

他指出，该信托已“在CapitaLand孟买新城数据中心一号楼开发、租赁并向一家全球超大规模租户交付了Clint的首个液冷数据中心”。预计该数据中心将从8月起开始贡献全部收入。

该首席执行官还指出，信托通过资本循环增强了财务灵活性，于2月份完成了对三个在建数据中心20.2%股权的剥离，价格约为70亿卢比（7320万美元）。

利用印度的低利率环境，Clint还继续将其债务境内化，于7月份提取了55亿卢比，以改善现金流并增加可分配收入。

信托管理公司表示，Clint的投资组合包括八个IT商业园、三个工业设施、一个物流园以及在印度的四个数据中心开发项目。其已完工建筑面积为2200万平方英尺（sq ft），在其IT商业园中另有490万平方英尺的开发潜力。

该信托的远期收购计划包括六项在建资产，总面积达640万平方英尺。其中位于海得拉巴的两个远期收购项目aVance 5和aVance A1已经完工，并获得了超过75%的租赁承诺。这两项资产均计划在运营稳定后进行潜在收购。

截至6月底，Clint的承诺投资组合入住率为91%。该信托的负债率为38%，债务空间为11亿新元。

周二，Clint的单位价格收盘于1.02新元，上涨0.01新元，涨幅为1%。