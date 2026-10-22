受工业和物流资产提振 凯德马来西亚信托第三季度每单位派息增长21.6%至0.0135林吉特

营收增长9.1%至1.265亿林吉特，同时净房地产收入攀升14.9%至7940万林吉特

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【新加坡】CapitaLand Malaysia Trust (CLMT) 的第三季度每单位派息 (DPU) 同比增长21.6%，从0.0111林吉特增至0.0135林吉特，这主要得益于在2025年收购的工业和物流资产所作出的贡献。

该信托的管理公司于周四（10月22日）表示，本季度可分配收入同比增长32.2%，从之前的3510万林吉特增至4630万林吉特（1130万美元）。

营收从2025年第三季度的1.16亿林吉特增长9.1%至1.265亿林吉特。净房地产收入 (NPI) 则从6910万林吉特攀升14.9%至7940万林吉特。

该信托管理公司的首席执行官 Yong Su-Lin 表示，尽管宏观经济背景充满挑战，CLMT 仍取得了稳定的业绩。

她补充道：“我们向工业和物流领域的扩张，增强了我们投资组合的多元化和韧性。”

该信托的管理公司表示，租金续约上调、租金的阶段性上涨以及CLMT大部分现有零售资产贡献的增加，也推动了DPU和NPI的增长。

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截至9月30日，整体投资组合的出租率为94.3%，其中零售资产组合的出租率稳定在93.1%。在2026年的前九个月，CLMT 的零售投资组合实现了11.3%的正向租金调升率。

本季度，客流量同比增长8.2%，而租户的每平方英尺销售额则增长了4.5%。

截至9月30日，CLMT 的负债率为38.3%，年初至今的平均债务成本为4.17%。其总借款中约有75%为固定利率。

Yong 表示：“凭借强劲的资产负债表，我们仍然处于有利位置，能够在继续优化现有投资组合的同时，寻求收益增值型增长机会。”