Centurion Accommodation Reit上半年每单位派息为0.03499新元 超出预测9.6%

其净房地产收入达7840万新元，比预测高出4.3%

Centurion Accommodation Reit将专注于提升Westlite Mandai的入住率，并推进Westlite Ubi（上图）的发展项目。 图片来源：CENTURION ACCOMMODATION REIT

[新加坡] Centurion Accommodation Reit（简称CAReit）公布，截至6月30日的上半年每单位派息（DPU）为0.03499新元，超出预测9.6%。

上半年总营收为1亿零890万新元，比预测的1亿零370万新元高出5.1%。

业绩超出预期，主要得益于其定制化员工宿舍（PBWA）投资组合的租金上涨和床位销售增加、英镑和澳元走强带来的有利汇率波动，以及Westlite Toh Guan和Westlite Mandai的扩容比预期更早完成所带来的110万新元额外收入。

这使其净房地产收入（NPI）达到7840万新元，比预测的7520万新元高出4.3%。

派发给单位持有人的总金额为6050万新元，超出预测的5520万新元达9.6%。

这笔0.03499新元的每单位派息将在8月14日的股权登记日之后，于9月17日支付。

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根据该专注于员工和学生住宿的房地产投资信托于2026年6月30日每单位1.06新元的闭市价计算，其年化派息收益率为6.6%。

融资成本为1210万新元，比预测低18.8%，这得益于较低的贷款提取额和基准利率。

其管理人指出，CAReit的投资组合保持韧性。

其PBWA投资组合的财务入住率为92.2%，略低于93.6%的预测，原因在于新楼栋在分阶段获得运营许可后，入住率仍在逐步提升。

然而，截至7月31日，Westlite Toh Guan和Westlite Mandai的承诺入住率分别达到了99%和87.2%的强劲水平。

与此同时，其定制化学生宿舍投资组合的财务入住率达到98.8%，超出了96.9%的预测。

自2025年9月上市以来，CAReit的投资组合容量已增长约25.7%，达到30,236个可运营床位。

截至6月30日，该投资组合的估值为22.1亿新元，涵盖其在新加坡、英国和澳大利亚的15项资产。

该信托的总杠杆率保持在29.9%的健康水平，利息覆盖率为5.91倍，按40%的杠杆率上限计算，其债务空间为3.8亿新元。

管理人首席执行官Tony Bin指出，该信托在首次公开募股后的九个月内，已于6月22日被纳入富时EPRA Nareit全球发达市场指数。

他表示：“自我们进行首次公开募股以来，我们的投资组合已扩大了约25.7%，同时在2026年上半年实现了超出招股书预测的总营收和净房地产收入，这反映了我们持续执行增长计划，以及我们生活住宿领域资产稳健的需求基本面。”

Bin补充说，管理人将专注于提升Westlite Mandai的入住率并推进Westlite Ubi的发展项目，同时“积极探索非内生性增长机会”和“选择性地开展资产增值计划”，以“寻求可持续增长，并为单位持有人创造长期价值”。

在该消息发布前的周三（8月5日），CAReit的单位价格上涨0.9%，收报1.16新元，上涨0.01新元。