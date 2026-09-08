胜捷企业斥资5300万美元收购柔佛州一处拥有7974个床位的客工宿舍资产

该资产包括位于巴西古当工业区的两幅相邻地块

此次收购将使胜捷企业在马来西亚的床位容量增加22%，达到约4万3980个床位。 照片：《商业时报》资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 房地产集团 胜捷企业 (Centurion Corporation) 在周二（9月8日）的公告中表示，已达成协议，将以2.145亿令吉（约合5300万美元）的价格，收购位于柔佛州巴西古当的一处拥有7974个床位的专用客工宿舍资产。

此次收购的资产位于巴西古当工业区的Jalan Keluli，包含两幅相邻的60年租赁地契地块，租约将于2069年5月到期。该物业占地9.73英亩，由八栋五层高的楼宇组成，共包含444个公寓式单位，总建筑面积约为74万9358平方英尺。

第一幅地块拥有约3978个床位，目前正在运营，并已出租给周边工业区的雇主，其中包括制造商、物流运营商和服务提供商。胜捷企业表示，预计该地块在收购完成后将增加集团收益。

第二幅地块拥有约3996个床位，近期已完成开发，并将在收购后逐步对外出租。

该资产将由胜捷企业旗下的“Westlite Accommodation”品牌进行管理。胜捷企业表示，该交易尚需获得柔佛州政府的批准，并有待集团完成令人满意的尽职调查。

胜捷企业目前在柔佛、槟城和雪兰莪州管理着13处专用客工宿舍资产，共计约3万6006个床位。此次收购将使其在马来西亚的床位容量增加22%，达到约4万3980个，这使得位于巴西古当的这处物业成为其在该国最大的客工宿舍资产。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

该集团自2011年起便在马来西亚运营。

胜捷企业在公告中指出，鉴于市场对合规专用客工宿舍的需求，公司对马来西亚的长期前景保持乐观。

该公司指出，柔佛州的工业和制造业产业群活动，包括柔佛-新加坡经济特区内的活动，将继续吸引外国和本地劳动力。

胜捷企业首席执行官 Kong Chee Min 表示：“我们已在柔佛州运营多年，对市场非常了解。随着越来越多的制造商在柔佛州设厂，对合规客工宿舍的需求持续增长。”

新收购的资产邻近巴西古当的制造业产业群区，且距离丹绒浪塞重工业走廊不到5公里。

在消息公布前，胜捷企业的股价于周二收盘时下跌3.1%或0.05新元，至1.54新元。