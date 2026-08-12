CICT上半年每单位派息增长7.1%至0.0602新元，主要得益于凯德泉及德国Gallileo大厦贡献

净房地产收入增长8.7%至6亿3050万新元；该信托于7月完成对百利宫的收购，亚洲广场2号大厦的出售交易预计将于下半年完成

CICT于7月1日完成对百利宫的收购，其可派发收入增长了13.3%。 照片：商业时报资料库

【新加坡讯】凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust, 简称CICT) 于周三（8月12日）公布，其截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 为0.0602新元，较去年同期的0.0562新元增长了7.1%。

尽管4月份的私募配售导致单位总数增加，但在强劲运营表现和较低利息支出的支撑下，每单位派息仍实现增长。

上半年可派发收入同比增长13.3%，从去年同期的4亿1190万新元增至4亿6670万新元。

该半年期的营收同比增长7.5%至8亿4680万新元，净房地产收入 (NPI) 则增长8.7%至6亿3050万新元。

CICT的管理方将营收表现的提升归因于凯德泉商业部分的收入贡献——CICT于2025年8月收购了其剩余55%的权益——以及德国Gallileo大厦在完成资产提升工程后开始贡献租金。然而，今年2月脱售武吉班让广场部分抵消了这些增长。

上半年的每单位派息包括了1月1日至4月28日期间的0.0398新元预先派息，该款项已于6月8日支付。剩余的每单位0.0204新元派息将于9月25日派发。

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截至6月30日，整体投资组合的出租率保持在95.6%的高位。其中，零售资产组合的出租率为97.7%，综合发展项目和办公楼资产组合的出租率则分别为95.5%和94.4%。

在此期间，CICT的零售和办公楼资产组合均实现了正向的续租租金调升，调升率分别为4%和6.5%，同时租户续租率也保持健康水平，分别为83.9%和70.8%。

截至2026年6月30日，CICT的总杠杆率为37.4%，低于2025年12月31日的38.6%。其平均债务成本稳定在2.9%，约78%的总借款为固定利率。该房地产投资信托 (Reit) 的平均债务到期期限为4.1年。

截至6月底，CICT的调整后每单位净资产价值为2.13新元，较2025年12月31日的2.09新元上涨了1.9%。

管理方首席执行官Tan Choon Siang表示：“尽管宏观经济环境充满挑战，CICT在2026年上半年依然交出了一份强劲的业绩。”

他补充说，包括德国Gallileo大厦开始贡献租金、收购百利宫以及续租租金正向调升的持续影响在内的主要收入驱动因素，将继续推动CICT的增长。

CICT于7月1日完成了对百利宫的收购。今年4月，该信托达成协议，以24.8亿新元的协议物业价值出售亚洲广场2号大厦，交易预计将于2026年下半年完成。

周二，CICT的单位价格收盘上涨2%或0.05新元，至2.51新元。