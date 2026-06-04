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Clar斥资1.339亿新元收购大士物流地产

该交易预计将增加凯德腾飞房地产投资信托的每单位派息

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Thu, Jun 4, 2026 · 08:07 AM
    • 该设施目前已完全租出，租户共有四家，其中包括卖方Hup Hin Transport。
    • 该设施目前已完全租出，租户共有四家，其中包括卖方Hup Hin Transport。 照片来源：CAPITALAND ASCENDAS REIT

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    （新加坡）凯德腾飞房地产投资信托（CapitaLand Ascendas Reit, 简称Clar）将以1.339亿新元的现金价格，收购位于大士5道5号（5 Tuas Avenue 5）的一处现代化多层坡道式物流设施。

    该收购价比该地产截至2026年2月1日的独立市场估值1.36亿新元低了1.5%。

    Clar在周四（6月4日）提交给交易所的文件中表示，此次交易预计将增加该房地产投资信托（Reit）的每单位派息（distribution per unit, 简称DPU）。

    按备考基础计算，若此交易在2025年初完成，该信托的DPU将增加约0.00033新元，即0.2%。该资产的首年净房地产收入收益率在计入交易成本前约为6.6%，计入后则为6.5%。

    该信托管理人的首席执行官William Tay表示，这处“位置优越”的地产将扩大Clar在新加坡西部的业务版图。他补充说，该地区继续受益于结构性需求驱动因素，尤其是大士超级港口（Tuas Mega Port）及其配套基础设施的持续扩建。

    这栋七层楼高的地产于2021年竣工，总建筑面积为50,160平方米。

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    该设施目前已完全租出，共有四家租户，其中包括卖方Hup Hin Transport。交易预计将于2026年下半年完成，届时该地产的加权平均租期为五年。

    管理人表示，这种三净租赁（triple-net lease）结构设有2%的固定年度租金增长率，将为该信托提供清晰的收入前景和稳定的现金流。

    该信托预计总投资成本为1.365亿新元，其中包括支付给管理人的1%收购费以及其他交易相关费用。

    管理人计划通过债务以及部分来自该信托4月份完成的股权融资所得的净收益，来为这笔总支出提供资金。此前曾宣布，该次融资总收益9.035亿新元中的约8220万新元，将用于部分资助对该物流设施的收购。

    收购完成后，Clar的全球物流投资组合价值将增至约49亿新元，占其总值187亿新元投资组合的26.2%。

    Clar 的单位价格周三收盘报2.50新元，无起落。

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