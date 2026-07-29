凯德印度信托上半年每单位派息增1%至0.04新元；卢比兑新元贬值12%拖累房地产收入

汇率影响被房地产支出下降16%部分抵消

信托管理公司总裁Gauri Shankar Nagabhushanam表示，该信托的表现“反映了我们投资组合的韧性”。 照片：YEN MENG JIIN, 《商业时报》

[新加坡] 凯德印度信托 (CapitaLand India Trust, 简称Clint) 周三（7月29日）公布，截至6月30日的六个月，其净房地产收入为1亿零750万新元，有所下降。

按新元计算，这标志着同比下降5%；但按印度卢比计算，则实现了6%的增长。

卢比兑新元的平均汇率同比贬值了12%。因此，上半年总房地产收入和净房地产收入分别下降8%和5%，至1亿3760万新元和1亿零750万新元。

凯德印度信托的管理公司表示，总房地产支出在2026财年上半年下降16%至3010万新元，部分抵消了收入的下滑。

当期总房地产收入同比下降8%至1亿3760万新元。这主要归因于卢比走弱，不过以卢比计算，总房地产收入增长了3%，主要得益于现有物业的租金收入高于2025财年上半年。

管理公司表示，以当地货币计算的积极表现得益于“新完工开发项目和CapitaLand孟买新城1号数据中心的收入贡献”，并提及位于班加罗尔国际科技园、已新建完工并完全租出的MTB 6项目。

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管理公司补充道：“此外，尽管在剥离CyberPearl和CyberVale项目后收入有所减少，但来自凯德印度信托六个在建远期收购资产的较高利息收入，推动了可分配收入的增长。”

按新元计算，2026财年上半年的可分配收入同比增长8%，达到6420万新元。

凯德印度信托的管理公司宣布，2026财年上半年每单位派息（DPU）为0.04新元，较2025财年同期的0.0397新元增长1%。

信托管理公司总裁Gauri Shankar Nagabhushanam表示，凯德印度信托“2026上半年的强劲表现，反映了我们投资组合的韧性，以及我们对多管齐下战略的严格执行”。

他补充说，该信托“保持了健康的入住率并实现了积极的租金复归，同时通过资本循环和积极的资本管理增强了财务灵活性”。

他指出，该信托已“在CapitaLand孟买新城1号数据中心开发、租赁并交付了其首个液冷数据中心给一家全球超大规模云服务商租户”。该数据中心预计将从8月起开始贡献全部收入。

该总裁还指出，信托通过资本循环增强了财务灵活性，于今年2月完成了对三个在建数据中心20.2%股权的剥离，交易额估计为70亿卢比（约合7320万美元）。

利用印度较低的利率环境，凯德印度信托还继续将其债务境内化，于7月份提取了55亿卢比贷款，以改善现金流并增加可分配收入。

管理公司表示，凯德印度信托的投资组合包括位于印度的八个IT商业园、三个工业设施、一个物流园和四个在建数据中心。其已完工建筑面积为2200万平方英尺，在其IT商业园中还有490万平方英尺的潜在开发面积。

该信托的远期收购计划包括六个总面积达640万平方英尺的在建资产。位于海得拉巴的两个远期收购项目aVance 5和aVance A1已经完工，并获得了超过75%的租赁承诺。这两项资产均计划在运营稳定后进行潜在收购。

截至6月底，凯德印度信托已承诺的投资组合入住率为91%。该信托的负债率为38%，债务空间为11亿新元。

凯德印度信托的单位价格周二收盘上涨1%，或0.01新元，至1.02新元。