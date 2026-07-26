Dunearn House首周末售出56%单位，平均售价为每平方英尺3140新元

项目共售出212个单位，所有三卧房单位已全部售罄

Dunearn House是武吉知马铁马城 (Turf City) 总体规划区内的首个私人住宅项目。 效果图：FRASERS PROPERTY

[新加坡] 由Frasers Property牵头开发、位于即将发展的铁马城 (Turf City) 地段的新住宅项目Dunearn House，在首个推售周末售出了其380个单位中的56%，分析师对此次销售表现看法不一。

开发商在周日（7月26日）的媒体声明中宣布，380个单位中共有212个售出，平均售价为每平方英尺3140新元，所有三卧房单位已全部售罄。

Dunearn House由一个股权均等的财团开发，该财团由Frasers Property、CSC Land Group和Sekisui House组成。

两卧房单位（527至678平方英尺）的起售价为147.5万新元，三卧房单位（872至1001平方英尺）为259.7万新元，四卧房单位（1184至1378平方英尺）为358.8万新元。

Dunearn House由五栋公寓楼组成，其中两卧房单位占约46%（176个单位），三卧房单位占约25%（96个单位），四卧房单位占约28%（108个单位）。

约86%的买家是新加坡人，13%是来自中国、印度尼西亚、马来西亚、韩国等国的永久居民 (PR)，另有1%来自美国。

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约86%的买家是新加坡人，13%是来自中国、印度尼西亚、马来西亚、韩国等国的永久居民，另有1%来自美国。 照片：FRASERS PROPERTY

PropNex首席执行官Kelvin Fong认为，Dunearn House作为即将发展的武吉知马铁马城 (Turf City) 地段的首个住宅项目而从中受益。

Fong说：“买家很可能热衷于尽早入场这个新加坡最新的住宅区之一，政府未来几年将在这里逐步引入新的交通基础设施、设施、社区设施和绿地。”

SRI研究与数据分析主管Mohan Sandrasegeran指出定价是一个因素，并表示此次首周末的销售情况表明，“尽管当前宏观经济存在不确定性，但那些能在具吸引力的入门价格和优质产品之间取得平衡的开发商，可能会继续吸引稳健的买家兴趣”。

ERA Singapore首席执行官Marcus Chu指出，自2018年以来，武吉知马地区已有数年没有新的99年租赁地契项目推出，而自2010年以来的供应量也“较小”，仅约3400个单位。

然而，Mogul.sg首席研究官Nicholas Mak表示，与今年上半年早些时候推出的项目相比，此次销售表现相形见绌。当时，九个项目共推出4854个单位，在首个推售周末的平均认购率高达75.8%。

Mak还将其与River Modern项目进行对比——这个位于里峇峇利 (River Valley) 的公寓项目在推出时，455个单位中有90%售出。

Mak表示，最近两个新盘——Dunearn House和Lentor Gardens Residences——较低的认购率，可能预示着买家疲劳和对房价螺旋式上涨的抵触情绪。

Lentor Gardens Residence上周开始接受销售预订时，售出了其499个单位中的54%，分析师称其为一次“令人鼓舞”的推售。

Mak补充道：“在过去一年半的时间里，购房者已经被海量的住宅项目所淹没。在过去的18个月中，房地产开发商共推出了39个住宅项目，合计17917个住房单位。

“由于房地产开发商试图不断推高价格上限，每个新推出的住宅项目定价都高于附近之前的可比项目。然而，开发商最终必须认识到，购房者的银行账户和投资意愿是有限的。”

PropNex的Fong则有不同看法，他认为买家可能预期未来项目的房价会继续上涨。

Fong指出，近期的政府土地出售 (Government Land Sale, 简称GLS) 招标显示，中央区其他地区 (Rest of Central Region) 的住宅地价已从容积率每平方英尺1400新元攀升至超过1500新元，而近期核心中央区 (Core Central Region) 的政府售地地块地价已突破容积率每平方英尺1800新元的关口。