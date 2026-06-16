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Elite UK Reit将以3190万英镑收购五处由英国政府租用的英国房产

该基金还将通过改造其Lindsay House房产，拓展学生住宿领域

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Jun 16, 2026 · 09:48 AM
    • 该房地产投资信托基金管理公司首席执行官Joshua Liaw表示，将政府租用房产与居住领域资产相结合，将增强派息的韧性。
    • 该房地产投资信托基金管理公司首席执行官Joshua Liaw表示，将政府租用房产与居住领域资产相结合，将增强派息的韧性。 照片：YEN MENG JIIN, BT

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    【新加坡】Elite UK Reit的管理公司周二（6月16日）宣布，将以3190万英镑（约5500万新元）的价格，收购遍布英国的五处拥有永久地契和虚拟永久地契的政府租用房产。

    该房地产投资信托基金（Reit）还将斥资1900万英镑，将其位于苏格兰邓迪的Lindsay House房产改造为专门建造的学生住宿设施。

    该Reit的管理公司表示，预计此次交易将使其每单位派息（Distribution Per Unit, DPU）增加1.3%，截至2025年12月31日的备考DPU将从0.03011英镑提升至0.03051英镑。

    该管理公司首席执行官Joshua Liaw指出，将政府租用房产与居住领域资产相结合，将在持续的宏观经济波动中增强派息的韧性。

    他表示，此次收购通过英国重要的基础设施资产增强了投资组合，这些资产有长期的政府支持收入作为保障。此外，学生住宿的改造项目也符合该Reit提供可持续收益的承诺。

    此次收购将优化该Reit的租约到期状况，将其投资组合的加权平均租约到期年限从2025年底的2.4年，按备考基准延长至7.6年。随着新资产的加入，扩大后的投资组合估值将上升约7%，达到4.921亿英镑。

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    目标商业资产包括位于东基尔布莱德的Queensway House、维冈的Griffin House、圣奥斯特尔的Penhaligon House、庞蒂弗拉克特的Challand House以及威尔士的Bridgend职业介绍中心。该Reit的管理公司表示，这些房产合计将贡献约260万英镑的年度租金总收入。

    这五处新房产均完全出租给英国政府，采用“完全修复和保险”的三重净租赁模式，提供了由主权信用支持的反周期性收入来源。

    本次交易通过引入新的主要政府租户——英国税务海关总署（His Majesty’s Revenue and Customs, HMRC），使该Reit的租户基础更加多元化。HMRC租用了Queensway House，该物业将占Reit租金总收入的约3.1%。

    其余四处房产由英国就业和养老金部（Department for Work and Pensions, DWP）租用。因此，按备考基准计算，来自非DWP政府租户的收入贡献将增加2.6个百分点，达到9.5%。

    该Reit的管理公司表示，计划采用优化的融资组合为此次收购和改造提供资金。这包括高达3070万英镑的外部银行借款、旨在筹集740万英镑的私募配售，以及590万英镑的内部现金资源。

    该公司还计划通过向Elite UK Commercial Fund III发行代价单位来筹集约890万英镑。Elite UK Commercial Fund III是由该Reit的发起人Elite Partners的一家子公司管理的投资工具。

    对Lindsay House的战略性重新定位，标志着该Reit首次进入英国居住领域。这座五层楼高的前办公楼将被改造为一个拥有170个床位的学生住宿资产，并配备健身房和学习区等公共设施。

    该物业位于学生高密度区域，靠近阿伯泰大学（Abertay University）和邓迪大学（University of Dundee），预计将在2027学年开始前完工。

    该Reit的单位周一收盘报0.34英镑，与前一交易日持平。

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