Elite UK房地产投资信托以800万美元出售四处威尔士房产

这些房产已通过该房地产投资信托的全资子公司出售给一个无关联的第三方。

600万英镑的出售对价相较于房产目前530万英镑的账面估值存在保费。 图片来源：ELITE UK REIT

【新加坡】Elite UK房地产投资信托（Reit）的管理公司于周五（7月3日）宣布，以600万英镑（约合800万美元）的总对价，脱售其位于威尔士的四处房产。

这些房产通过该信托旗下的全资子公司 Elite Gemstones Properties 和 Elite Amphora，出售给了一家无关联的第三方买家。

此次脱售的资产组合包括位于以下地点的资产：

斯旺西（Swansea）的High Street；

内思（Neath）的Windsor Road；

斯旺西（Swansea）的Oldway House；以及

塔尔伯特港（Port Talbot）的Station Road。

这四处房产目前由英国就业和养老金部（Department for Work and Pensions）租用。

该信托管理公司首席执行官 Joshua Liaw 表示：“此次资产脱售与我们近期拟议收购五处政府租赁房产的计划相辅相成。”

从财务角度看，600万英镑的出售对价相较于房产目前530万英镑的账面估值存在保费。

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该信托的管理公司表示，此次脱售所得的净收益将被重新投资于高增长机会。

公司补充说，预计此次脱售不会对 Elite UK 房地产投资信托截至2026年12月31日财年的资产净值产生重大影响。

在此次出售之前，该信托曾于6月16日宣布，将收购五处拥有永久地契和虚拟永久地契的政府租赁房产，这些房产位于英国，价格为3190万英镑。

该信托还启动了一项耗资1900万英镑的项目，计划将其位于苏格兰邓迪（Dundee）的Lindsay House物业改造为专用学生公寓。

该信托的管理公司当时表示，这些举措合在一起将有望提升每单位派息（distribution-accretive）。Liaw补充说，通过脱售威尔士的房产，该信托可以获得“额外的灵活性，以投资于像Lindsay House这样的价值创造机会”。

Elite UK Reit 的单位价格周四下跌1.6%，或0.005英镑，收于0.31英镑。