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ESR-Reit以3330万新元脱售宏茂桥工业房地产 附带2.1%保费

该脱售计划预计将于2026年第三季度完成

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Shikhar Gupta

Shikhar Gupta

Published Tue, Jul 28, 2026 · 08:32 AM
    • 截至6月30日，该地块的剩余土地租期约为24年。
    • 截至6月30日，该地块的剩余土地租期约为24年。 照片：ESR-REIT

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    【新加坡】ESR-Reit的管理人于周二（7月28日）宣布，已签订销售合同，以3330万新元的价格脱售位于宏茂桥第65街12号的资产。此价格不包括脱售成本和适用的商品及服务税。

    该销售价格较该房地产截至6月30日的独立估值3260万新元，有2.1%的保费。此次估值由Edmund Tie & Company (SEA)进行，采用了收入资本化法和现金流折现分析法。

    管理人表示，预计此次脱售不会对该房地产投资信托（Reit）截至2026年12月31日的财政年度的资产净值和每单位派息产生重大影响。

    该Reit的管理人表示，交易所得的净收益将用于偿还未偿还的借款、为潜在的收购提供资金、资助资产增值计划和重建项目，以及满足一般营运资金需求。

    房地产概况

    该高规格工业建筑位于宏茂桥第65街12号，总建筑面积为16,754平方米。该房地产的建筑年龄约为30年，根据2025年发展总蓝图，其规划用途为“商业1区”。

    截至6月30日，该地块的剩余土地租期约为24年。

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    该脱售计划预计将于2026年第三季度完成。

    交易完成后，ESR-Reit的多元化投资组合将从62处房地产减少至61处，其中不包括通过合资企业持有的Pandan路48号。这些房地产分布在新加坡、日本和澳大利亚等发达市场，此外还投资了三支澳大利亚房地产基金。

    目前，ESR-Reit持有一个多元化的投资组合，其中包括物流房地产、高规格工业房地产、商业园和一般工业房地产，总资产约达56亿新元。

    ESR-Reit的单位周一收盘上涨1.2%或0.03新元，报2.48新元。

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