ESR-LOGOS REIT上半年每单位派息上涨2.4%至0.1151新元，得益于积极的资本再循环和强劲的租金复归

核心每单位派息同比增长4.5%至0.1125新元，占总每单位派息的约98%

ESR-LOGOS REIT此前宣布，拟以3.293亿澳元（约合2.3亿美元）收购位于澳大利亚墨尔本的六项永久地契物流资产。 照片来源：ESR-REIT

[新加坡] ESR-LOGOS REIT (ESR-Reit) 上半年每单位派息 (DPU) 从去年同期的0.11239新元增长2.4%，至0.1151新元。

在较低的借贷成本和稳健的基础资产业绩支持下，截至6月30日的上半年，核心DPU同比增长4.5%至0.1125新元。核心DPU占总DPU的约98%。

该派息将于9月11日派发。

上半年营收从去年同期的2.229亿新元微降0.3%至2.223亿新元，而净房地产收入 (NPI) 则从1.663亿新元下跌2.2%至1.627亿新元。

管理公司表示，营收数据下降的主要原因是在2025财年及2026年上半年期间脱售10项非核心资产所造成的收入损失。

按同店基础计算，在积极的租金复归和新租约较高租金的推动下，营收和净房地产收入同比分别增长2.3%和0.7%。

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2026年上半年可供派发给单位持有人的总金额增长3.2%至9300万新元，而2025年同期为9010万新元。

在此期间，投资组合的租金复归率录得9.8%的正增长，主要由物流和高规格工业领域的强劲表现所带动。

截至6月30日，整体投资组合的出租率为91.9%，高于去年同期的91.2%；加权平均租约到期期限从4.1年延长至4.8年。

管理公司的首席执行官兼执行董事 Adrian Chui 表示，尽管受到非核心资产脱售对盈利的影响，该房地产投资信托 (Reit) 的业绩依然稳健。

他说：“成功脱售非核心资产释放了价值，并促使我们将销售所得及时再循环投资于澳大利亚的六项永久地契机构级物流物业。”

ESR-LOGOS REIT 此前宣布，拟以3.293亿澳元（约合2.3亿美元）的净收购价，在澳大利亚墨尔本收购六项永久地契物流资产，预计此项收购在备考基础上将为每单位派息带来5.1%的增值。

在一次媒体简报会上，Adrian Chui 表示，ESR-LOGOS REIT 使用新元借款而非澳元债务为此次收购融资，他承认这实际上是一种套利交易。

他说，管理公司选择了成本更低的新元融资，而非澳元债务。他补充道，以新元借款不仅成本更低，而且是无担保的，而澳大利亚的银行则会要求该产托抵押其资产。

Adrian Chui 表示，一旦澳大利亚的利率走势对产托有利，该产托将进行交叉货币掉期交易，从而将借款有效地转换为澳元贷款。

管理公司曾在四月指出，不断上升的澳大利亚利率可能导致资本化率与债务成本之间的利差收窄。Adrian Chui 证实该利差依然很小。

即便如此，他表示这次收购并非大举买入的开始。澳大利亚、日本和新加坡仍将是该产托的核心市场，其在澳大利亚的业务将继续专注于墨尔本、悉尼和布里斯班，该产托在这些城市已持有资产。

他说，管理公司更倾向于投资可扩展的核心城市，而不是将资本分散到较小的市场。

在此之前，该产托于上半年完成了多项资产脱售，包括以3.381亿新元脱售八项新加坡非核心资产，以及以1.01亿新元脱售位于ESR BizPark @ Changi的一个酒店分层地段。

周二（7月28日），该产托还达成协议，以3330万新元脱售位于宏茂桥65街12号的资产。

截至2026年6月30日，负债率为41.4%，低于2025年12月底的43.4%。在使用脱售资产所得的余额赎回将于2026年8月到期的1.25亿新元无担保票据后，负债率预计将进一步降至39.9%。

加权平均总债务成本增至年利率3.52%，而利息覆盖率为2.6倍。

截至2026年6月30日，每单位资产净值从2025年12月31日的2.55新元降至2.50新元。

周一，ESR-LOGOS REIT 的单位价格收盘上涨1.2%或0.03新元，报2.48新元。