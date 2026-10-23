受内生性增长及收购推动 吉宝数据中心房地产信托前九个月每单位派息增长11.7%至0.08571新元
2026年前九个月营收增长13.3%至3亿6530万新元
- 由于部分提取日元贷款为收购东京数据中心4号和5号提供资金，截至九月底，吉宝数据中心房地产信托的总杠杆率升至36.2%。 照片来源：吉宝数据中心房地产信托
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡] 吉宝数据中心房地产信托（Keppel DC Reit）公布，截至2026年9月30日的九个月期间，其每单位派息（DPU）为0.08571新元，较去年同期的0.0767新元增长了11.7%。
该房地产投资信托（Reit）的管理人在周五（10月23日）发布的运营更新中表示，该期间的可派发收入同比增长16.7%，从1亿9530万新元增至2亿2800万新元。
营收同比增长13.3%，从去年同期的3亿2240万新元增至3亿6530万新元；净房地产收入则增长13.1%，从2亿8020万新元增至3亿1680万新元。
业绩改善主要得益于更强劲的经营表现、积极的租金调升和租金递增，以及包括收购东京数据中心3号和增加在吉宝数据中心新加坡3号及4号的有效权益所带来的贡献。
然而，这一增长被部分因素所抵消，包括2025年第四季度提取的收购贷款所带来的更高融资成本、为吉宝数据中心新加坡7号和8号支付的延长租赁契约对价，以及2026年9月私募配售后扩大的单位基础。
在这九个月里，得益于在新加坡和澳大利亚获得的续约及新合同，该信托的投资组合租金调升率约为14%。
截至9月30日，投资组合的出租率为93%，高于6月30日的92.5%。按可出租面积计算的加权平均租赁期限为6.5年。
由于部分提取日元贷款为收购东京数据中心4号和5号提供资金，截至九月底，吉宝数据中心房地产信托的总杠杆率升至36.2%，较三个月前上升了220个基点。
该九个月期间的平均债务成本为2.6%，利息覆盖率为6.5倍。
展望未来，管理人指出，数据中心基本面保持韧性，需求增长持续消化新增供应。人工智能的采用预计将扩大企业需求，预计到2030年，人工智能工作负载将占亚太地区数据中心需求的一半。
周四，吉宝数据中心房地产信托的单位收盘报2.05新元，上涨0.01新元，涨幅为0.5%。
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