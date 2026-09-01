吉宝数据中心房地产信托以11亿美元收购日本两座永久地契数据中心

其管理人也计划通过私募配售筹集至少6亿新元

东京数据中心4号和东京数据中心5号。此次收购预计将为吉宝数据中心房地产信托的每单位派息带来增值。 照片：吉宝数据中心房地产信托

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新加坡】吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 和吉宝 (Keppel) 于周二（9月1日）表示，双方已间接同意共同收购位于东京的两座数据中心90%的股份，总价约1710亿日元（11亿美元）。

这两家公司将因此共同拥有东京数据中心4号和东京数据中心5号的几乎全部所有权。这两个数据中心是位于大东京地区印西市的永久地契、超大规模、设备齐全的托管数据中心。

交易预计于2026年第四季度完成后，吉宝数据中心房地产信托将持有每个数据中心88.62%的有效权益；吉宝则通过其在 Keppel Japan KK 的权益，持有1.38%的有效权益。

现有运营商，即“一家知名的全球数据中心所有者和运营商”，将保留每项资产10%的权益。

吉宝数据中心房地产信托管理人的首席执行官 Loh Hwee Long 表示：“除了能立即为每单位派息（DPU）带来增值外，东京数据中心4号和5号还通过合同租金增长机制和巨大的潜在租金复归机会提供了内生增长，同时进一步深化了我们在日本数据中心市场的布局。”

该信托管理人还计划在9月10日通过私募配售筹集至少6亿新元。此次将发行2亿8010万个新单位，发行价介于每单位2.096新元至2.142新元之间。

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这分别较周一所有交易的成交量加权平均价折让约2.5%和4.6%。

吉宝数据中心房地产信托的管理人表示，在进行私募配售的同时，公司打算对7月10日至9月9日期间的可分配收入进行预先派息。预计每单位派息额将在0.02241新元至0.02281新元之间。

财务影响

这两项资产的总收购对价为1900亿日元（按100%权益计算）， 较其1940亿日元的估值有约2.1%的折扣。吉宝数据中心房地产信托将支付约1684亿日元。

此次收购预计将立即为DPU带来增值。在备考基础上，若收购于2025年1月1日完成，2025财年的DPU将从0.10381新元增至0.10649新元，增幅为2.6%。

吉宝数据中心房地产信托的管理人表示，这些资产还拥有约2.8%的合同年均租金增长率，且现有租金预计比当前市价至少低30%。

东京数据中心4号的加权平均租赁期限（Wale）约为4.5年，东京数据中心5号则为10.6年。

这两个数据中心已完全租给四家投资级别的互联网企业和信息技术服务客户。管理人称，其中三家是吉宝数据中心房地产信托投资组合中的新客户，这将有助于扩大其客户群并降低客户集中风险。

收购完成后，最大客户对投资组合租金收入的贡献预计将从截至6月30日的43.5%降至约38.2%。

日本市场对吉宝数据中心房地产信托投资组合租金收入的贡献将从截至6月30日的约9%上升至收购后的约23%。尽管如此，管理人表示，该信托的投资组合将仍然以新加坡为重心，收购后新加坡市场将占投资组合租金收入的约60%。

通过这两个新数据中心，该信托投资组合的签约电力容量将从截至6月30日的约95%增至约96%。按可出租面积计算的投资组合加权平均租赁期限将从6.7年延长至6.8年。

管理资产规模也将从63亿新元增长至约76亿新元，覆盖10个国家的27个数据中心。

管理人补充说，公司打算通过股权和日元计价债务相结合的方式为此次收购提供资金。

在消息公布前，吉宝数据中心房地产信托的单位价格于周一收盘报2.20新元，保持平盘。该信托已于周二开市前申请暂停交易。