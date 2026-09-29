丰树工业信托将以980万美元出售位于明尼苏达州的数据中心物业
出售所得款项净额或将用于偿还债务和/或为营运资金需求提供资金
- 丰树工业信托的管理人表示，该单层设施的租赁协议中包含一项租户可购买该物业的选择权。 图片来源：丰树工业信托
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
[新加坡]—在现有租户DataBank Properties通知有意行使其购买建筑物的选择权后，丰树工业信托 (Mapletree Industrial Trust) 将以约980万美元现金出售其位于美国的一处数据中心物业。
丰树工业信托的管理人于周二（9月29日）表示，该单层设施位于明尼苏达州伊根市尼尔·阿姆斯特朗大道3255号。其签订于2014年3月18日的租赁协议中，包含一项租户可购买该物业的选择权。
该管理人补充道，出售所得款项净额或将用于偿还债务和/或为营运资金需求提供资金。
该物业的净可出租面积约为87,402平方英尺，坐落于一块面积约343,253平方英尺的永久地契土地上。该物业于1998年建成，目前完全出租给DataBank，租约将于2029年9月到期。
丰树工业信托于2021年7月22日收购该物业，是其在美国的29个数据中心投资组合的一部分。此次售价比丰树工业信托900万美元的收购价高出9%的保费，但比截至3月31日的1090万美元独立估值低10%。
该管理人表示，在截至3月31日的财年中，该物业贡献了丰树工业信托投资组合总收入的约0.2%。
Asean Intelligence
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DataBank已支付相当于售价3%的定金，余额将在今年第四季度交易完成时付清。
周一，丰树工业信托的单位价格上涨0.5%，收盘报1.87新元，上扬0.01新元。
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