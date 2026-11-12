NTT DC Reit上半年每单位派息达0.0432美元，超出IPO预测10%

位于加州的两座数据中心的租户扩租，将投资组合的出租率提升至97.5%

该房地产投资信托约68.4%的借款为固定利率，并且在2028/29财年之前没有贷款到期。 图片来源：NTT

【新加坡】NTT DC房地产投资信托 (Reit) 周三（11月11日）公布，其2026/27财年上半年的每单位派息 (DPU) 为0.0432美元，比其首次公开募股预测的0.0393美元高出10%。净房地产收入 (NPI) 超出预期，净融资成本也低于预期。

在截至9月30日的六个月里，可分配收入为4500万美元，高于预测的4090万美元。

净房地产收入为5580万美元，比预测高出4.9%；总收入为1亿1980万美元，高出2%。强劲的净房地产收入归因于租户装修收入增加、房地产税降低以及有利的汇率波动。

净融资成本也比预测低5.5%，为1040万美元，主要原因是利率下降。

该信托上半年租赁表现有所改善，截至9月30日，按信息技术负载计算的投资组合出租率从三个月前的95.9%上升了1.6个百分点至97.5%。

这一增长主要得益于其位于加州的CA1和CA3数据中心获得了扩租。大部分租约于9月开始生效，预计从2026/27财年第三季度起将贡献整个季度的租金收入。若包括已签署但尚未生效的租约，承诺出租率将升至98.1%。

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该信托上半年录得11.7%的租金调升率，主要受第一季度其SG1 NTT主服务协议续约带来的23%租金调升率所推动。该信托还成功更新租赁契约，每月基本租金为903,000美元。

截至9月30日，该投资组合的加权平均租约到期年限为四年，其中11.2%的租约将在截至2027年3月31日的当前财年到期。

截至9月30日，该信托的总杠杆率从6月底的31%降至29.9%。总债务为5亿2800万美元，而加权平均总利率从3.98%降至3.8%。

该信托约68.4%的借款为固定利率，并且在2028/29财年之前没有贷款到期。其现有贷款还附带两个为期12个月的延期选择权。

另外，单位持有人于11月6日批准了管理费结构的变更。根据修订后的安排，业绩费将与每单位派息的同比增长挂钩，而非净房地产收入，新结构将从2026/27财年起生效。

如果每单位派息增长率超过3%但低于5%，该费用将按托管资产年率的0.1%计算；如果增长率至少为5%，则按0.2%计算。每单位派息增长率的计算是在计入基本费之后、计入业绩费之前进行的。

在该消息公布前，NTT DC Reit的单位价格周三收盘时下跌2.2%，即0.02美元，至0.90美元。