豪利房托斥资6.064亿美元 增持Salesforce大厦50%股权

此举是在其原持有这座55层高大楼19.9%股权基础上的进一步增持。

豪利房托管理公司总裁Han Khim Siew表示，新加坡仍是该信托的核心市场，并辅以在澳大利亚的选择性投资。 照片：YEN MENG JIIN，《商业时报》

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【新加坡】 豪利房地产投资信托 (OUE Real Estate Investment Trust) （简称：豪利房托）于周五（10月23日）宣布，将进一步收购位于澳大利亚悉尼的Salesforce大厦50%的股权。该项目是一座55层高的优质永久地契商业大楼。

这笔交易价值8.64亿澳元（6.064亿美元）。交易完成后，该房托对这座位于乔治街180号的物业的持股比例将增至69.9%。

此次收购的资金将通过债务和出售樟宜机场皇冠假日酒店的部分净收益来提供。根据截至6月30日的六个月备考数据计算，预计该交易将使每单位派息（DPU）增加3.2%。

此拟议交易是该房托继3月16日首次购入该物业19.9%的权益后，在悉尼市场的进一步扩张。

管理公司总裁Han Khim Siew表示：「通过将出售樟宜机场皇冠假日酒店的净现金收益，重新部署到像乔治街180号这样高质量、面向未来的物业中，我们得以在抓住不同市场周期和地域机遇的同时，持续提升投资组合的质量。」

他表示，该房托对悉尼的长期基本面充满信心，并补充道：「展望未来，新加坡仍是我们的核心市场，并辅以在澳大利亚的选择性投资。」

该大楼于2022年11月竣工，高263米，是悉尼最高的办公楼。截至9月30日，其实际入住率为100%。

周三，该房托公布其截至9月30日的第三季度净房地产收入同比增长4.6%，至5960万新元。这主要得益于酒店业务的强劲表现，抵消了其商业投资组合贡献的疲软。

在该交易宣布前，豪利房托的股价于周五上涨4.5%（0.015新元），收于0.345新元。