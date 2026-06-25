OUE房地产投资信托以5亿新元出售樟宜机场皇冠假日酒店；单位持有人将获特别派息

买家为东京世纪-OUE合资公司，此交易将使备考每单位派息提升5.8%，并拨出2000万新元用于特别派息

这家机场酒店的脱售是该房地产投资信托现有资本再循环策略的延续。 照片：OUE

【新加坡】 OUE房地产投资信托（OUE Reit） 的全资子公司OUE酒店服务子信托，即将以5亿新元的价格，将樟宜机场皇冠假日酒店出售给一家东京世纪-OUE的合资公司。

该房地产投资信托（Reit）的管理人周四（6月25日）表示，这项可提高派息的出售交易价格较两份独立估值的平均值有约1.3%的保费。净现金收益预计约为4亿9850万新元。

管理人补充说，计划在脱售完成后的首两年内，将净现金收益中的2000万新元作为特别派息，平均派发给单位持有人。

该Reit的管理人总裁Han Khim Siew表示：“现在是实现樟宜机场皇冠假日酒店价值的良机。这让我们能避免因潜在资产重新定位工程相关的运营停工和过渡不确定性，所带来的巨大资本支出和收入风险。”

他指出，该酒店的主体租赁协议和酒店管理协议将于2028年到期。

管理人表示，假设拟议的脱售（包括终止主体租赁协议）于2025年1月1日完成，按2025财年的备考基础计算，OUE Reit的每单位派息在计入特别派息后将增长5.8%，备考派息收益率将达到6.6%。

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它补充说，假设净现金收益用于偿还债务，按备考基础计算，总杠杆率将从41.5%降至36.6%。

专注于价值创造

它表示，在拟议的脱售完成后，该Reit将继续以新加坡为中心，其管理资产中约94.3%位于新加坡。

脱售之后，该投资组合将以办公楼部分为主，按备考基础计算，该部分贡献了OUE Reit总收入的54.3%以上。

OUE 是OUE Reit的发起人和控股单位持有人。该Reit将在第三季度召开特别股东大会，就皇冠假日酒店的出售交易寻求独立单位持有人的批准，交易预计将在第四季度完成。

总部位于日本的金融服务公司Tokyo Century与OUE就此次收购成立了一家合资公司，其中OUE持股51%，Tokyo Century持有剩余的49%。

这是双方的第二次合作。此前，他们曾于2025年5月签署首个合资项目协议，以开发位于2号航站楼的樟宜机场英迪格酒店（Hotel Indigo Changi Airport）。

该合资伙伴表示，他们计划利用其开发专长对该物业实施资产增值计划。这将使酒店更具未来竞争力，并能充分利用樟宜机场的扩建机遇，包括定于2030年代中期启用的5号航站楼。

Han指出，这家机场酒店的脱售建立在该Reit现有的资本再循环策略之上，并增强了其财务灵活性，以寻求“价值增值机会、强化投资组合并为单位持有人带来可持续回报”。

此举也是OUE Reit“第三阶段价值创造之旅”的一部分，其中也包括投资组合优化。与此同时，OUE Reit持有81.54%权益的莱佛士坊一号（One Raffles Place）正以超过23亿新元的价格进行市场推广。

分析师反应

DBS分析师Tabitha Foo在周二发布的一份报告中赞同此次脱售的时机选择，她指出，在主体租赁和酒店管理协议到期后，OUE Reit很可能面临“巨额的翻新资本支出、潜在的品牌重塑成本、运营停工以及失去最低租金保障”。

报告称：“更重要的是，这与我们对OUE Reit的价值释放论点相符……如果能看到进一步的价值释放，投资者可能会期待获得更多股息，作为资产价值上涨的回报。”

周四，OUE Reit的单位价格上涨1.4%或0.005新元，收于0.36新元。OUE的股价上涨1%，收于1.01新元，上涨0.01新元。