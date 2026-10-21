得益于酒店业务的强劲表现，华联商业信托第三季度物业净收入增长4.6%至5960万新元

较低的财务成本和酒店业务的优异表现，抵消了商业地产贡献的疲软，推动营收增长3.1%

包括办公和零售物业在内的商业部门营收下降2.8%至4240万新元。 图片来源：商业时报资料图

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

华联商业房地产投资信托 (OUE Real Estate Investment Trust, 简称：华联商业信托) 公布，截至9月30日的第三季度，其物业净收入 (NPI) 同比增长4.6%至5960万新元，主要得益于酒店业务的强劲表现抵消了其商业资产组合的疲软贡献。

该信托的管理人于周三（10月21日）发布的业务更新报告中指出，营收从去年同期的7050万新元增至7260万新元，涨幅为3.1%。

得益于管理人采取的资本管理措施，该信托的融资成本同比下降12.4%至1890万新元。

酒店业务部门的营收和物业净收入均增长12.6%，分别达到3030万新元和2760万新元。在休闲旅游需求、企业客户增长以及更新的宾客服务推动下，每间可用客房收入 (RevPAR) 上涨8.2%至302新元。

得益于更高的入住率和更强劲的企业需求，新加坡乌节希尔顿酒店的每间可用客房收入增长了7.5%。

相比之下，包括办公和零售物业在内的商业部门营收下降2.8%至4240万新元；由于OUE Downtown Office正在进行租户更替，该部门的物业净收入下降1.5%至3200万新元。

The Business Times turns 50 Five decades of milestones and moments that shaped Singapore’s success story - told through our headlines. Explore BT50 »

管理人指出，新加坡写字楼租赁市场基本面保持健康，本季度办公室的更新租赁契约实现了4.6%的租金调升率。

截至9月30日，其新加坡写字楼组合的承诺入驻率为91.2%，平均月租金为每平方英尺11.06新元。

截至本季度末，华联商业信托的总杠杆率为42.1%，高于6月30日的41.5%，而其加权平均债务成本保持在每年3.6%不变。

该信托表示，如果将计划中脱售皇冠假日酒店樟宜机场所得的净收益用于偿还现有贷款，总杠杆率将降至37.1%。这家机场酒店的脱售预计将于10月30日完成，届时将释放4.985亿新元的净现金收益。

一笔2000万新元的特别派息预计将从2027财年开始，并在脱售完成后的头两年内分期平均派发。

管理人首席执行官 Han Khim Siew 表示：“华联商业信托在2026年第三季度取得了稳健的业绩，这反映了我们在商业和酒店业务领域的杠铃策略的实力。”

周三，华联商业信托的单位价格下跌0.01新元或2.9%，收于0.33新元。