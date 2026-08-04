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百汇生命产业信托上半年每单位派息增长14.6%至0.0877新元

物业净收入同比下降2%至7240万新元

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Deon Loke

Deon Loke

Published Tue, Aug 4, 2026 · 08:17 AM
    • 鹰阁医院是百汇生命产业信托旗下的资产。该信托的每单位派息增长，主要得益于其新加坡和法国投资组合中的租金调升租赁协议。
    • 鹰阁医院是百汇生命产业信托旗下的资产。该信托的每单位派息增长，主要得益于其新加坡和法国投资组合中的租金调升租赁协议。 照片：百汇生命产业信托

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    [新加坡] 百汇生命产业信托 (Parkway Life Real Estate Investment Trust) 截至6月30日的上半年每单位派息 (DPU) 同比增长14.6%至0.0877新元，去年同期为0.0765新元。

    营收下滑1.6%至7710万新元，去年同期为7830万新元。

    该房地产投资信托的管理人周二（8月4日）表示，营收下滑主要是由于日元贬值带来的外汇逆风，以及五处日本疗养院物业因租户退租导致的租金收入下降。

    物业净收入同比下降2%至7240万新元，去年同期为7380万新元。

    可派发收入增长14.6%至5720万新元，高于此前的4990万新元。管理人表示，这主要得益于该信托在新加坡和法国的投资组合。

    管理人补充道：“此次增长主要得益于新加坡医院年度租金审查公式带来的更高租金贡献，以及法国投资组合的租金调升租赁协议，此外去年同期确认的法国税务拨备在本期不再计提。”

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    此次派息将于9月8日支付。

    消息公布后，百汇生命产业信托的单位价格周二上涨0.2%或0.01新元，收于4.23新元。

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