积极转型还是为时过早？分析师对吉宝房地产信托6.109亿新元的收购案意见分歧

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RHB将该房地产投资信托的目标价下调至0.90新元；华侨银行将其调降至0.95新元

吉宝房地产信托的管理人提议收购新落成的33层高的吉宝南中心 (Keppel South Central) 51%的股权。 图片来源：吉宝 (KEPPEL)

【新加坡】吉宝房地产投资信托 (Keppel Reit) 拟以6.109亿新元收购吉宝南中心 (Keppel South Central) 51%股权的计划，引发了研究机构的不同反应。

尽管将资本重新部署至新加坡普遍被视为积极信号，但分析师们也对其初期租赁阶段以及潜在的股权融资表示担忧。

吉宝房地产信托的管理人于周二（10月20日）宣布，拟从其发起人吉宝 (Keppel) 手中收购位于丹戎巴葛、新落成的33层甲级商业开发项目51%的权益。双方商定的51%股权物业价值为6.262亿新元，按净可出租面积计算，该资产的估值约为每平方英尺2350新元。

RHB于周二维持“中性”评级，但将目标价从0.99新元下调至0.90新元。分析师 Vijay Natarajan 表示，鉴于该物业仍处于早期租赁阶段，此次收购的时机“有些出人意料”。

他表示：“潜在的股权融资计划可能会对近期股价构成压力。”他补充说，RHB已将其股权成本假设上调了50个基点 (bps)，以反映更为鹰派的利率前景。

资金来源的不确定性

预计约60%的收购资金将来自内部现金和借款的组合，25%来自永续证券，15%来自股权配售。

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华侨银行集团研究部于周二维持其“买入”评级，但在将其无风险利率假设从2.25%上调至2.65%后，将公允价值估值从1.03新元下调至0.95新元。

分析师 Andy Wong 指出，尽管该交易预计将为2025财年带来2%的备考每单位派息 (DPU) 增值，但其融资结构仍存在不确定性。

他警告称，未来潜在的股权融资以及债务成本增加30至40个基点，都可能会侵蚀每单位派息的增值。

Jefferies于周二维持“持有”评级，目标价为0.85新元保持不变。分析师 Wilson Ng 和 Geraldine Wong 表示，尽管他们赞成将资本循环投入收益率更高的新加坡资产，但潜在的股权融资给近期前景带来了不确定性。

他们补充说，与此同时，其收入支持结构也引发了外界对该资产在完全稳定前的基本收益率的疑问。

盈利超预期的空间

另一方面，星展集团研究部于周二维持“买入”评级及1新元的目标价，称此次交易是“向其核心市场新加坡的积极转型”。

分析师 Dale Lai 指出，该交易使吉宝房地产信托能够迅速将近期在日本和韩国剥离资产的收益，重新部署到新加坡中央商务区的一项优质办公资产上，该区域的远期租金增长和需求依然强劲。

为缓冲该资产目前约60%的承诺入驻率，吉宝将提供一份为期五年的收入支持协议，保证每月最低净房地产收入 (NPI) 贡献为223万新元。这相当于约4.3%的初始净房地产收入收益率。

Lai 指出，目前已承诺的每月每平方英尺11.30至11.50新元的平均租金，已经超过了支撑该收入支持协议的每平方英尺11.15新元的租金假设。他表示，这意味着随着入驻率向95%的目标迈进，该资产的盈利表现有超出预期的空间。

按备考基准计算，收购完成后，吉宝房地产信托的总杠杆率预计将达到39.2%。该交易须在定于2026年底召开的特别股东大会上获得单位持有人的批准，预计将于2027年第二季度完成。

CGS International的分析师对此交易持积极看法，并维持“增持”评级，但将其目标价从1.09新元下调至0.945新元，原因是预计利率可能上升，从而降低未来股息的现值。

他们在周三的一份报告中表示：“由于有最低净房地产收入保证，该资产的估值颇具吸引力。同时，得益于新加坡办公楼市场的强劲基本面，其租金和入驻率也存在上行空间。”

截至周三上午11点18分， 吉宝房地产信托 的单位价格上涨1.3%或0.01新元，报0.795新元。