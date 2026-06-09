分析师称：收益率差扩大，新加坡房地产投资信托（S-Reits）有望复苏

DBS和UOBKH表示，该领域相较于10年期新加坡政府债券，提供了约3.8%至4%的收益率差。

【新加坡】由于利息成本见顶以及收益率差扩大预示着行业的好转，新加坡房地产投资信托（S-Reits）可能成为被低估的防御性投资选择。

尽管全球基准利率将在更长时间内保持高位带来压力，但大华继显（UOBKH）和星展银行（DBS）的研究报告指出，大部分宏观经济风险已在市场价格中得到反映。

因此，该领域相较于10年期新加坡政府债券，提供了约3.8%至4%的具有吸引力的收益率差，其估值徘徊在0.9倍市净率左右。

在周四（6月4日）的一份报告中，DBS分析师将该领域描述为“已为阵痛定价”，但“已为复苏做好准备”。他们表示，凭借优质的盈利和韧性，S-Reits处于有利地位，能够安然渡过宏观经济的波动。

他们表示，围绕借贷成本的论调已从逆风转变为对信托基金的潜在顺风。尽管七国集团（G7）经济体的10年期国债收益率攀升至多年高点，但新加坡的利率保持相对稳定。

因此，DBS分析师指出，该行业的回调可能“比前几个周期要温和得多”。

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蓝筹股与数据中心

在第一季度基准利率出现显著下降后，近85%的S-Reit管理者预计，到2026年利率将保持稳定或下降。

市场普遍预计，这种有利的再融资环境将逐步支持可分配收入的复苏，而该行业的总债务成本仍处于下行轨道，维持在3.3%的可控水平。

两家券商也对特定资产类别表现出明确偏好，在众多选择中更青睐结构上更强大的投资组合。

DBS相较于工业、零售和酒店资产，更看好办公楼资产。该行偏好拥有定价权、入住率稳健，并且在甲级写字楼、物流和数据中心等供应受限的细分市场拥有业务敞口的业主。

在其6月2日的报告中，大华继显的细分板块评级在很大程度上反映了这种情绪，维持对医疗保健、工业、办公和零售地产的“增持”评级，同时给予酒店业“与市场同步”的评级。

在被DBS描述为日益“基本面驱动”和“选股市场”的环境中，两家研究机构都同样偏好具有韧性的蓝筹股和拥有数据中心业务敞口的股票。

CapitaLand Integrated Commercial Trust (CICT) 和 NTT DC Reit 成为两家券商共同看好的选择。

DBS维持其对CICT、 CapitaLand Ascendas Reit (Clar) 和 Mapletree Logistics Trust (MLT) 作为大型股的首选，同时强调了 Lendlease Global Commercial Reit 、 Parkway Life Reit 、NTT DC Reit和 Centurion Accommodation Reit 在中型股中的阿尔法收益潜力。

与此同时，大华继显建议逢低吸纳，给予CICT、 Frasers Logistics & Commercial Trust 、 Mapletree Pan Asia Commercial Trust 、NTT DC Reit以及 UI Boustead Reit “买入”评级。

运营方面的催化剂也来自于积极的资本循环和强劲的租赁势头。

在办公楼领域，大华继显指出，Allianz也签署了一份具有吸引力的长期协议，租赁新重建的邵氏大厦（Shaw Tower）78,000平方英尺的面积，从其之前在CapitaSky的办公地点搬迁。

与此同时，UI Boustead Reit在5月23日达成协议，将在实里达航空园（Seletar Aerospace Park）开发一个定制化的航空航天设施，这展示了其持续执行收益增值型外部增长的能力。该项目预计将提供8.6%的成本收益率，大华继显指出，这远高于该信托预计的投资组合收益率。

在办公楼领域，Allianz签署长期协议租下新重建的邵氏大厦（Shaw Tower）78,000平方英尺的面积，这证明了市场存在健康的“向优质资产转移”的需求。