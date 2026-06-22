邵氏大厦置业公司申请降低邵氏大厦拟议税务估值遇阻

仲裁庭强调终局性的重要性，称不应允许该公司“择优挑选”

【新加坡】高等法庭驳回了Shaw Towers Realty公司的一项请求，该公司试图在其即将对税务当局提起的上诉中，为其位于美芝路的邵氏大厦提交一个较低的拟议年值。

年值是当局用来计算应缴房地产税的依据。

该公司收到了新加坡国内税务局首席估税官的估价通知，其中针对两个时期提出了以下拟议年值：从2021年1月1日起约为4230万新元，从2021年1月13日起约为4470万新元。