新达信托将重心转向新加坡，计划出售三处澳大利亚物业

该计划是在一项战略评估后提出的，旨在改善该房地产投资信托基金的资本结构

该信托管理人表示，宏观经济和政治的稳定性，加上新元的强势，为该信托在新加坡增加投资提供了有力支持。 图片来源：TAY CHU YI, BT

【新加坡】— 在对其投资组合进行战略评估后，新达信托 (Suntec Real Estate Investment Trust) 宣布将专注于增持其新加坡资产，同时减少其海外风险敞口，并从澳大利亚开始着手。

“宏观经济和政治的稳定性，加上新元的相对强势……继续为新达信托在新加坡增加投资提供了有力支持，”其管理人在周一（9月21日）表示。

与此同时，该信托管理人计划出售其在澳大利亚的三处物业，分别为 177 Pacific Highway、21 Harris Street 和 477 Collins Street。

该管理人表示，这些资产剥离“得益于澳大利亚资本市场状况的改善”以及投资者的持续兴趣。

该信托管理人的首席执行官 Chong Kee Hiong 表示，通过此次出售，新达信托的总杠杆率预计将降至40%以下。这将为“未来的收购机会、单位回购和/或资本分配”提供空间。

此次出售还有望抵消“澳大利亚高利率环境”对盈利造成的拖累。澳大利亚目前的基准利率为4.35%。

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新加坡市场的优势

新达信托管理的总资产达122亿新元，在新加坡、澳大利亚和英国分别拥有三处、五处和两处物业。其约74%的收入来自新加坡投资组合，澳大利亚和英国的投资组合则分别贡献了15%和11%。

此前，新达信托的新保荐人 Tang Organization 于今年3月对该信托的投资组合启动了一项评估。该评估旨在加强投资组合表现并提高资本效率。

Tang Organization 从 ESR Asset Management 手中接管了 ESR Trust Management (Suntec)。该公司曾表示，这些举措有望在未来几年支持更高的派息，同时平衡新达信托的资本管理需求和长期可持续性。

该信托7月份报告称，上半年每单位派息为0.03936新元，较去年同期的0.03155新元增长了24.8%。可分配收入增长25.5%至1.165亿新元，高于去年同期的9280万新元。

上半年营收增长1.9%至2.389亿新元，高于去年同期的2.345亿新元。

该管理人将派息的改善归因于其新加坡办公和零售投资组合更强劲的运营表现。

周五，新达信托的单位价格上涨0.7%，收盘报1.38新元，上涨0.01新元。