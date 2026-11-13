“信心重振”：新电信上调2027财年指引，基础利润增长10%，净利下滑55%

营收增长6%，集团上调全年运营盈利指引

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【新加坡】 新电信 (Singtel) 于周五（11月13日）将其运营公司（Opco）的2027财年息税前利润（Ebit）增长指引上调至中高个位数之间。

这是对其今年5月发布的低至中个位数增长指引的一次上调，也是该电信公司连续第二年在发布半年业绩时上调其运营公司Ebit指引。

此次上调是因为上半年运营公司Ebit增长了8.7%，达到9.02亿新元。

这一增长主要得益于澳大利亚子公司Optus、科技服务供应商国锋电脑 (NCS)以及其数字基础设施部门Digital InfraCo的强劲表现。

Optus的Ebit增长了13.7%，达到3.22亿澳元（约合2.2亿美元）；NCS的Ebit增长了15.5%，达到2.12亿新元；Digital InfraCo的Ebit则增长了25.3%，达到5100万新元。

新电信集团首席财务官Arthur Lang在周五的公司上半年业绩媒体发布会上表示，该电信公司正“带着与六个月前相比已然重振的信心”进入下半年。

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尽管该电信公司报告称，由于缺少去年同期录得的特殊收益，截至9月底的上半年净利润下滑55%至15.4亿新元，但他仍发表了上述言论。该期间的基础利润增长了10%，达到14.9亿新元。

Lang表示，当集团在5月份设定最初的指引时，霍尔木兹海峡危机刚刚爆发，通货膨胀也是一个令人担忧的问题。

此外，Simba和M1的拟议合并刚刚被取消，这增加了一定程度的不确定性。

此外，新电信表示，公司也正在重新评估其约30亿新元的资本支出指引。

由于严谨的资本配置，集团预计资本支出将低于最初的估计。

新电信新加坡业务Ebit下滑

然而，由于缺少去年同期录得的一次性收入，新电信新加坡业务的Ebit下滑了5%。

若剔除该一次性收入，新电信新加坡业务的Ebit则下滑1%。

新加坡移动服务营收在第二季度较第一季度增长了3.8%，这是其连续第二个季度实现环比增长。

集团总裁Yuen Kuan Moon表示，这结束了此前连续七个季度的下滑。

截至9月30日的季度，每用户平均收入从上一季度的22新元增至23新元。

该电信公司将此增长归因于其Singtel、Gomo和hi!三大品牌战略。

新电信新加坡业务总裁Ng Tian Chong表示：“我们感兴趣的不仅仅是追求用户的绝对数量。”

出售Optus股权仍在议程中

今年7月，新电信证实正在与有兴趣的方面洽谈出售Optus部分股权的事宜。

Yuen Kuan Moon表示，新电信为Optus寻找一位“志同道合的澳大利亚少数股权合作伙伴”的工作仍在进行中。

然而，Lang指出，鉴于Optus的强劲表现，公司不会“不计任何代价”出售其股权。

早前的媒体报道指出，总部位于新西兰的基础设施投资者Morrison正在洽谈购买价值超过20亿澳元的少数股权。

上半年业绩

新电信公布，截至9月底的上半年净利润为15.4亿新元，较去年同期的34亿新元下滑55%。

这主要是因为去年同期录得的22亿新元净特殊收益不复存在，该收益来自部分出售其在Airtel的股份以及Intouch与Gulf Energy的合并。

剔除特殊项目后，基础净利润从去年同期的13.5亿新元增至14.9亿新元，增幅为10%。

集团上半年的运营营收从去年同期的69亿新元增至73亿新元，增幅为6%。

新电信表示，按固定汇率计算，营收将增长1.4%，而基础净利润将增长16%。

董事会批准派发每股0.09新元的中期股息，其中包括每股0.071新元的核心股息和每股0.019新元的价值实现股息。这比去年同期宣布的每股0.082新元高出10%。

截至周五上午11时40分，新电信股价下跌1%或0.04新元，报4.11新元。