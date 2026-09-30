渣打银行：随着更多中国企业出海 人民币有“巨大”增长空间

但该行高管表示，人民币短期内不大可能挑战美元的主导地位

渣打银行的 Jean Lu（左）和 Patrick Lee 指出，随着中国企业和财富移向海外，该行在挖掘中国与亚细安的联系方面存在“巨大”潜力。 照片：渣打银行

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 渣打银行 (Standard Chartered) 的高管表示，随着更多中国企业走向海外以及中国推动人民币国际化，人民币有望在全球贸易和金融中占据更大份额。

但他们也指出，考虑到离岸人民币市场流动性有限等制约因素，人民币在可预见的未来不大可能挑战美元的主导地位。

该行中国区总裁兼执行副主席 Jean Lu 表示，尽管推动人民币国际化有时被视为一项“政治议程”，但人民币的普及最终将由流动性增强、基础设施改善和政策支持等商业因素驱动。

她在周二（9月29日）表示：“就人民币在全球货币体系中的地位而言，我们确实看到它有巨大的商业追赶空间。”

Jean Lu 与渣打银行新加坡、亚细安及南亚区总裁 Patrick Lee 是在财新全球于9月29日至30日主办的亚洲新视野论坛的间隙发表上述讲话的。

他们指出，随着中国企业和财富日益走向海外，该行在挖掘中国与亚细安之间的联系方面存在“巨大的持续潜力”。

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Jean Lu 看到了离岸人民币使用的几个机遇。

她补充说，以人民币作为 结算货币的交易已占中国贸易和投资跨境收支总额的50%以上。如今，支持人民币结算的基础设施也更加完善。

Jean Lu 指出，将人民币用作 融资和投资货币的借款人也能受益于中国的低利率环境。

同时，在作为储备货币方面，她预计随着人民币使用日益广泛，各国央行将自然而然地增持人民币资产。

尽管如此，她仍强调人民币不会取代美元，并补充说，这种情况“至少在我的职业生涯中，绝无可能”发生。

她指出，一个制约因素是人民币在离岸市场的流动性有限，且离岸市场与在岸市场相互分割。

但她相信，人民币能够追赶并与日元、英镑等其他主要货币竞争。

Jean Lu 说，中国决策者目前正努力推动人民币国际化，这意味着要向离岸市场注入流动性。

她指出，客户也在寻求将资产从美元分散出去，实现货币多元化。

Patrick Lee 补充说，随着亚细安与中国建立更紧密的贸易关系，人民币的使用也可能会增加，因为中方在贸易交易中正越来越多地使用本国货币。

他说：“我们看到的是从一个非常低的基数开始增长。”

中国企业的扩张

推动人民币更广泛使用的背景是，越来越多的中国企业在海外发展壮大。

Jean Lu 指出，中国企业的海外扩张经历了三波浪潮。第一波由国有企业推动，第二波则涉及寻求在海外设立业务的工程、采购和建筑公司。

在当前的第三阶段，进行扩张的中国企业往往是具有全球抱负的新兴科技公司。

Jean Lu 补充说：“我们一直向政府部门建议，不要仅仅将它们定位为在岸（公司），因为从第一天起，它们就需要与全球人才、全球技术和全球市场竞争。”

“否则，这些高科技公司将没有生存的希望。”

Patrick Lee 表示，中国在财富方面也经历了数十年的“巨大增长”。

Jean Lu 观察到，这些财富正在寻找新的机会，例如另类投资和股票市场。

她补充说，中国也正在经历强劲的代际财富转移，其中大部分财富正从第一代转移到第二代。

对于这个东亚大国近期加强资本流动和跨境投资审查的举措，Jean Lu 表示，此类限制“并非新鲜事”，只是当局重新将重点放在了执行现有规则上。

她说：“对（渣打银行）而言，总的来说我们将从中受益。对于希望分散家族财富的家庭来说，他们无论如何都会进行分散投资。如果他们赚了钱，就会纳税，所以这对他们来说是公平的。”

她补充道：“我们确实认为这是一个里程碑，标志着中国将继续开放，并支持家族财富的全球化和多元化。”

Patrick Lee 表示，鉴于新加坡在透明度和合规方面的声誉，这也赋予了新加坡等地区战略优势。

他指出，鉴于地理位置相近以及文化、语言和共同传统方面的相似性，新加坡和亚细安对中国企业和财富具有吸引力。

在地缘政治紧张的背景下，亚细安地区还提供了供应链多元化的优势。

与此同时，亚细安国家的强劲增长和人口结构也为中国企业提供了发展机遇。

他说：“我们看到这一结构性趋势将会加速。”