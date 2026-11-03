圣淘沙名胜世界与Honeywell启动人工智能驱动的区域供冷计划

该计划建立在2023年部署的建筑运营云技术基础之上

圣淘沙名胜世界正与Honeywell合作，在一项“联合创新计划”中部署预测性优化技术。 照片来源：圣淘沙名胜世界

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

[新加坡] 圣淘沙名胜世界 (RWS) 将成为新加坡首个采用人工智能驱动技术进行区域供冷的旅游胜地。

周二（11月3日），圣淘沙名胜世界宣布与纯自动化公司Honeywell Technologies开展一项“联合创新计划”。根据该计划，这家综合度假胜地将部署预测性优化技术，以预测制冷需求、减少能源消耗并保持宾客的舒适度。

预测性优化技术结合了人工智能预测与优化算法，能够预测未来状况，并为规划和决策确定最佳行动方案。

对于像圣淘沙名胜世界这样的大型综合体而言，制冷是最大且最复杂的能源需求之一。

圣淘沙名胜世界度假村服务高级副总裁Kess Chiang表示：“设施管理不仅仅是在设备损坏时进行维修。它意味着要保持领先，利用技术为每位宾客打造更舒适、可靠和高效的度假体验。”

这项新计划在双方于2023年建立的建筑运营云技术基础之上，增加了人工智能和预测能力以改善圣淘沙名胜世界的运营。该计划还将支持度假村在2030年前实现碳中和的目标。

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Chiang表示：“我们的目标是让宾客永远不会感到太热或太冷，同时只使用必需的能源。这就是设施管理如何在提升宾客舒适度和支持负责任增长方面发挥引领作用的方式。”

三种制冷方式

该计划将涵盖三个项目：智能空调系统、预测性区域供冷和能源智能平台。

首先，智能空调系统能够“持续调节空调以匹配实际制冷需求，同时保持舒适度”，预计将为度假村的酒店客房节省20%至30%的能源。

圣淘沙名胜世界预计，在圣淘沙名胜世界会议中心以及新加坡环球影城主题公园内照明娱乐公司的小黄人乐园，用于制冷的“基于人工智能的预测性优化”技术将节省约5%至10%的能源。

其次，区域供冷设备“将预测度假村需要多少制冷量，并决定哪些设备应该在何时运行”。这将避免生产用于制冷的过量冷冻水，从而提高整体效率。

第三，通过使用Honeywell Technologies的人工智能驱动的Forge平台，能源数据将被转化为深刻洞见，不仅能指出可能存在能源浪费的地方，还能为减少能源浪费提供建议。

圣淘沙名胜世界表示，该项目预计每年可节省2千兆瓦时的能源，相当于约438个四房式组屋单位的年用电量。

这些技术在酒店和娱乐环境中的开发与测试，得到了Honeywell卓越中心的支持。该中心是在新加坡经济发展局的支持下成立的。

Honeywell Technologies印度及亚太区楼宇自控业务总裁Munish Suri表示，能够随着环境变化而智能协同、持续优化能源使用的互联系统，将是“建筑能效的下一个前沿领域”。

他补充道：“圣淘沙名胜世界正在展示，可持续性与卓越运营如何能够加强而非削弱宾客体验。”