The Business Times
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新加坡金融管理局：单一家族办公室修订框架将于6月15日生效

现有单一家族办公室有一年时间遵守新规

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Fri, Jun 12, 2026 · 08:25 PM
    • 修订后的框架旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程。
    • 修订后的框架旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程。 照片：《商业时报》资料图

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    【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局)于周五（6月12日）宣布，单一家族办公室（SFO）的修订框架将于6月15日生效。

    金管局在新闻稿中表示，现有单一家族办公室将有一年的过渡期来遵守新规，截止日期为2027年6月15日。

    修订后的框架旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程。新规将精简其文件和报告要求，并扩大合格投资的类别

    符合条件的单一家族办公室只需向金管局通报其业务运营，并在金管局许可的银行持有账户。

    单一家族办公室还必须提交年度申报表，其中需包含管理的总资产和银行名称等信息。

    该修订框架是在一次公开咨询以及金管局于2024年11月发布对行业反馈的政策回应后推出的。

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    Monetary Authority of SingaporeFamily offices

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