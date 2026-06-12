新加坡金融管理局：单一家族办公室修订框架将于6月15日生效
现有单一家族办公室有一年时间遵守新规
- 修订后的框架旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡】新加坡金融管理局 (金管局)于周五（6月12日）宣布，单一家族办公室（SFO）的修订框架将于6月15日生效。
金管局在新闻稿中表示，现有单一家族办公室将有一年的过渡期来遵守新规，截止日期为2027年6月15日。
修订后的框架旨在简化单一家族办公室在新加坡设立业务的流程。新规将精简其文件和报告要求，并扩大合格投资的类别。
符合条件的单一家族办公室只需向金管局通报其业务运营，并在金管局许可的银行持有账户。
单一家族办公室还必须提交年度申报表，其中需包含管理的总资产和银行名称等信息。
该修订框架是在一次公开咨询以及金管局于2024年11月发布对行业反馈的政策回应后推出的。
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Copyright SPH Media. All rights reserved.
TRENDING NOW
Singapore banks’ rout on new China scrutiny of wealth flows ‘overblown’: Maybank
HK$563 million sale of mansion to Singapore citizen among Hong Kong’s largest property deals in 2026
‘I felt like dying’: Thai Singha beer scion speaks up after disclosure of alleged sexual abuse
What’s wrong with Orchard Road? Experts weigh in on the street’s cachet and its future