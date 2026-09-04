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机器人初创公司Hivebotics在由祥峰投资领投的A轮融资中筹集600万美元

其机器人配备多关节机械臂，可清洁包括马桶、小便池、洗手池和地板在内的卫生间。

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Benjamin Cher

Benjamin Cher

Published Fri, Sep 4, 2026 · 11:15 AM
    • Hivebotics的卫生间清洁机器人助手使用蒸汽清洁系统对表面进行消毒。
    • Hivebotics的卫生间清洁机器人助手使用蒸汽清洁系统对表面进行消毒。 图片：BT资料图

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    【新加坡】总部位于新加坡的机器人初创公司Hivebotics于周五（9月4日）完成了一轮600万美元的A轮融资。

    此轮融资由祥峰投资东南亚及印度 (Vertex Ventures Southeast Asia & India) 领投，Fareast Land Development 和卫浴制造商 Rigel 参投。

    Hivebotics的机器人Abluo配备一个多关节机械臂，可以清洁商用卫生间，包括马桶、小便池、洗手池和地板。该公司表示，现有的商用清洁机器人只能清洁地板。

    在过去的12个月里，Abluo已在亚洲、欧洲、中东和北美的20个地点累计运行了约10000小时。这些地点包括医院、机场航站楼和购物中心。

    该机器人提供标准统一的卫生间清洁服务，解决了厕所清洁工作中人员配备和标准不一的难题。Abluo每次都能以相同的标准清洁卫生间，用五分钟的人工检查取代了30分钟的人工作业。

    它采用无接触方式清洁，通过结合使用高压蒸汽、定向化学喷射、真空拔牙和吹干技术，来避免交叉污染的风险。其机械臂可以伸到洁具的边缘下方和固定设施周围。

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    人工智能会实时生成清洁路线，并通过摄像头识别每一个固定设施。每次任务都会通过清洁前后的检查进行评分，以审核清洁效果。

    Hivebotics的联合创始人兼首席执行官 Rishab Patwari 表示：“三年内，机器人团队将完成设施运营中大部分重复性、劳动密集型的工作。我们从卫生间开始，因为它们是最困难的：潮湿、狭窄且充满活动部件。”

    该初创公司正寻求进入不断增长的软设施管理市场，该市场包括清洁、安保、餐饮及相关服务。根据 Grave View Research 的数据，预计该市场规模将从2024年的7700亿美元增长到2033年的1.2万亿美元。

    卫生间清洁是该行业中劳动最密集、人员最难招聘的环节。据 Kimberly-Clark 报告，清洁工的年流失率高达200%至400%。

    祥峰投资东南亚及印度的投资执行董事 Chan Yip Pang 表示：“卫生间清洁是少数几个需求刚性且供应持续紧张的劳动力市场之一。”

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