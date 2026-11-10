卢比贬值冲击怡和东南亚旗下阿斯特拉 (Astra) 的盈利

这是该公司自将仁孚 (Cycle & Carriage) 出售给印度尼西亚 Chandra Asri Pacific 公司以来的首次业务更新。

【新加坡】控股公司 怡和东南亚 (Jardine Matheson Southeast Asia, 简称 JMSEA) 在周二（11月10日）提交给交易所的文件中表示，其2026年前九个月的业绩表现喜忧参半。

这是该集团自出售仁孚 (Cycle & Carriage) 以来的首次业绩更新。这家历史悠久的新加坡和马来西亚汽车分销商和零售商于8月份被出售给印度尼西亚的 Chandra Asri Pacific，并获得了2.21亿新元的收益。

JMSEA 表示，尽管其在印度尼西亚的多个业务部门表现强劲，但卢比的贬值通过汇率换算效应对集团业绩造成了影响。该公司以美元报告其财务状况。

作为集团收入和盈利的最大贡献者，印度尼西亚经济近几个月来因政府的经济管理问题、新商品出口规则引发的混乱以及对该国主权信用状况的再次担忧而备受关注。

JMSEA 持有多元化集团阿斯特拉 (Astra) 50.1%的股份，以及汽车经销商集团 Tunas Ridean 49.9%的股份。

在其业绩更新中，JMSEA 表示，若不计入几项非经常性费用，阿斯特拉 (Astra) 的净利润下降了1%。该公司称，汽车业务的利润增长了8%，而摩托车批发市场则增长了4%。

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阿斯特拉 (Astra) 的 Honda 摩托车市场份额保持强劲，为77%。汽车批发市场增长了21%，而阿斯特拉的销量则增长了13%。Toyota 和 Daihatsu 继续保持市场领先地位，阿斯特拉的整体市场份额为49%。

金融服务部门盈利增长6%，主要得益于贷款组合的扩大，这反映了汽车金融和多用途融资的强劲增长。

若不计入几项非经常性费用，矿业解决方案和重型设备业务的利润下降了28%。这主要是由于 Martabe 金矿业务直到第二季度才恢复运营，导致销售额极低。此外，国家煤炭生产配额的降低也造成了影响，导致重型设备和矿业服务需求疲软，煤炭开采量下降。尽管如此，该业务在第三季度的业绩已出现复苏，实现了15%的同比增长。

JMSEA 表示，Tunas Ridean 实现了“更高”的汽车销量和利润。

JMSEA 是总部位于香港的怡和控股 (Jardine Matheson) 旗下的子公司，怡和控股在伦敦进行主要上市，并在新加坡进行第二上市。

在越南，该公司持有多元化集团长海集团 (Truong Hai Group, 简称 Thaco) 26.7%的股份，以及可再生能源和工程公司 REE 41.7%的股份。

得益于房地产销售额的增长，Thaco 的利润有所提高。该公司的汽车销量也有所增长，但由于竞争压力，利润率有所收窄。该集团补充说，REE 大部分业务部门的盈利均有所增长。

在此业绩更新发布前，JMSEA 的股价收盘上涨1.6%或0.37新元，报24.08新元。