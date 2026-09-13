新加坡房地产投资信托2026年延续强劲融资势头

REIT WATCH

【新加坡】新加坡房地产投资信托 (S-Reits) 延续了2025年的强劲势头，在2026年继续展现出蓬勃的融资活动。

截至9月10日，新加坡房托通过股权融资 (EFR) 活动筹集了至少45亿新元，超过2025年同期。2025年是自2021年以来房托在一级和二级市场融资表现最强劲的一年。

2026年融资规模名列前茅的是 UI Boustead Reit 于3月进行的首次公开售股 (IPO)，筹集了超过10亿新元。此次IPO吸引了机构和散户投资者的强劲需求，获得3.3倍的超额认购。

在二级市场方面，规模较大的新加坡房托在融资金额上处于领先地位，筹集的资金主要用于收购，以扩大投资组合规模和巩固市场地位。

2026年1月， 吉宝房地产信托 (Keppel Reit) 通过优先发售筹集了8.86亿新元，发售比例为每100个现有单位配售23个新单位。所得款项用于收购滨海湾金融中心3号楼额外三分之一的权益。

收购完成后，吉宝房地产信托的投资组合价值从98亿新元增至112亿新元，其在新加坡的资产占比从75.8%上升至79.0%，巩固了其作为新加坡中央商业区（CBD）黄金地段写字楼主要业主的地位。

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4月份，规模较大的海峡时报指数（STI）成份股房托在股票市场进行了大规模融资。 凯德综合商业信托 (CapitaLand Integrated Commercial Trust) 通过私下配售筹集了7.5亿新元，为拟议收购百利宫（Paragon）100%权益的交易提供部分资金。此次发售规模从6亿新元扩大，扩大后的发售获得了4.8倍的认购。

凯德腾飞房地产投资信托 (CapitaLand Ascendas Reit) 于4月完成私下配售和优先发售，筹集了9.035亿新元。所得款项用于为多项收购提供部分资金，包括新加坡、美国和西班牙的几处物流地产、新加坡一个商业园空间的50%权益，以及日本一个数据中心的49%权益。

近期，Elite UK Reit完成了一项740万英镑（1000万美元）的私下配售，所得款项计划用于为拟议收购的五处英国物业，以及将位于邓迪（Dundee）的Lindsay House改造为专用学生住宿设施的计划提供部分资金。

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此次私下配售获得超额认购，吸引了现有和新的机构投资者、只做多头的基金以及高净值个人的积极参与。

另一方面， 吉宝数据中心房地产信托 (Keppel DC Reit) 于2026年9月完成了一项6.25亿新元的私下配售，为其收购日本两座拥有永久地契的超大规模主机托管数据中心88.6%的权益提供部分资金。

在配售规模从6亿新元扩大后，该交易获得了约3.4倍的认购。此次收购将使日本市场对投资组合租金收入的贡献从约9%增至23%，而新加坡仍是该房托的最大市场，占投资组合租金收入的60%。

交易完成后，该房托的管理资产将增至约76亿新元，旗下管理位于10个国家的27个数据中心。

莱坊新加坡研究部在8月的一份报告中指出，在持续的避险趋势以及2026年下半年有利利率的支撑下，预计交易流量将保持活跃。

该机构预计，除非市场状况出现显著恶化或发生意外的广泛系统性冲击，2026年全年的总投资销售额将接近400亿新元，与2025年持平。

星展集团研究部在2026年6月指出，在基准利率于2026年第一季度出现显著下降后，近85%的新加坡房托管理人预计2026年的利息成本将保持稳定或下降。

这应会逐步支持可分配收入的复苏，并为该行业在2026至2027财年实现约3%的每单位派息（DPU）复合年增长率提供支撑。新交所研究

本文作者 Chan Rui Qi 是新加坡交易所 (SGX) 资本市场发展部董事，Raphael Lim 是该部门副董事。欲了解更多关于新加坡房地产投资信托行业的研究和信息，请访问 sgx.com/research-education/sectors 查看《S-Reits & Property Trusts Chartbook》。