尽管上半年遭遇逆风，S-Reits仍保持局部韧性

REIT WATCH

iEdge S-Reit指数年初至今回报率为-3.9%，相比之下海峡时报指数同期总回报率为13.7%

CAReit收购位于悉尼的Epiisod Macquarie Park，为其不断增长的投资组合增加了更多床位。 图片来源：CENTURION

【新加坡】在债券收益率上升、油价高企和地缘政治不确定性持续的背景下，新加坡房地产投资信托（S-Reits）在2026年上半年的表现落后于整体本地市场。

即便如此，该领域仍有局部亮点，有九只S-Reits年初至今录得正总回报率。

iEdge S-Reit指数年初至今的总回报率为-3.9%，而海峡时报指数（Straits Times Index）同期总回报率为13.7%。

由于美国联邦储备局（美联储）在6月将其基准利率维持在3.5%至3.75%的水平，投资者在评估利率前景时态度更为谨慎。

DBS集团研究部的分析师在7月指出，尽管市场情绪因宏观因素持续盖过坚韧的房地产基本面而保持谨慎，但大多数投资者认识到，S-Reits的估值仍然具有吸引力，其市净率约为0.9倍。

Aims Apac Reit 以10.3%的总回报率，在iEdge S-Reit指数中表现领先。

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在2026财年，该信托的营收增长2.2%，达到1亿9070万新元；净房地产收入增长5.7%，达到1亿4130万新元。每单位派息增长2.6%，至0.0985新元。

DBS集团研究部分析师Dale Lai预计，在强劲运营指标的支撑下，其积极的经营表现将得以持续。他认为，积极的投资组合管理将推动内生性收入进一步增长。

从资金流向来看，年初至今散户投资者净买入了价值约10亿新元的S-Reits，而机构投资者则净卖出了相近金额。

在此背景下，Aims Apac Reit脱颖而出，成为少数几只录得机构资金净流入的信托之一，吸引了约1800万新元的资金。

另一只吸引了机构投资者兴趣的信托是 Centurion Accommodation Reit （CAReit）。该信托年初至今录得机构资金净流入。近期，全球房地产投资管理公司Cohen & Steers在7月2日将其在CAReit中被视为拥有的权益从4.995%提高至5.004%后，成为其主要单位持有人。分析师也强调了CAReit的长期增长潜力。

今年5月，CGS国际研究的分析师Li Jialin和Lock Mun Yee指出了CAReit的增长前景，并强调通过Westlite Toh Guan、Westlite Mandai以及对悉尼Epiisod Macquarie Park的收购，已新增了3,112个床位。

分析师补充说，通过Westlite Mandai扩容项目，CAReit可进一步增加其运营中的专用客工宿舍床位数；该项目尚待《外籍雇员宿舍法》（Foreign Employee Dormitories Act）的批准。

展望未来，市场观察人士对该领域仍持审慎选择的态度。Beansprout的分析师Gerald Wong指出，新加坡办公楼、数据中心和专用住宿等领域继续受益于相对稳定的需求，而那些拥有海外资产并积极管理货币风险的信托可能处于更有利的位置。

他补充说，投资者不妨关注那些拥有明确派息增长动力的信托，例如 CapitaLand India Trust 、 Digital Core Reit 和 Stoneweg European Reit ；而Aims Apac Reit和 Parkway Life Reit 则继续提供防御性的收入韧性。新交所研究部

作者是新交所的一名研究分析师。欲了解更多关于新加坡Reit领域的研究和信息，请访问sgx.com/research-education/sectors查阅《S-Reits & Property Trusts Chartbook》。