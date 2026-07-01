Samudera Shipping Line以2100万新元收购DBS旗下房地产控股公司Crest10
公司称，这是一个拥有位于战略性位置的商业物业的机会，可供其自用和/或用于投资。
- Samudera Shipping Line的注册办事处位于莱佛士码头6号，该物业是Crest10的主要资产，由分层地契商业单位组成。 照片：《商业时报》资料图
本文由AI辅助翻译
【新加坡讯】 Samudera Shipping Line 于周三（7月1日）宣布，已斥资2100万新元收购DBS旗下的房地产控股公司Crest10。
这家海运和物流公司表示，其已与DBS银行签订并完成了一份买卖协议，购买了Crest10的19,500,001股普通股，占其全部已发行和实缴股本的100%。
Crest10的主要资产是位于莱佛士码头6号的一处房产，该房产由分层地契商业单位组成，而Samudera Shipping Line的注册办事处也设于此地。
公司表示：“此次收购为集团提供了一个机会，可以获得一处位于战略性位置的商业物业的所有权，供其自用和/或作为长期投资性房地产。”
根据Crest10截至2025年12月31日财年的经审计账目，该物业的账面价值约为1890万新元，而此次股份出售所代表的有形资产净值约为1940万新元。
截至去年12月31日，该物业的公允价值为2100万新元，此估值是基于直接比较法确定的。
Asean Intelligence
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预计此次收购不会对集团2026财年的每股综合有形资产净值或每股综合收益产生重大影响。
在消息宣布前，该股周三平盘报收于0.96新元。
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