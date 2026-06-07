Samudera Shipping所租用船只在从新加坡前往巴西古当途中沉没
所有船员均安全；集团预计该事件不会对其业务产生任何重大影响
- Samudera Shipping 租赁的一艘集装箱船于上周五深夜沉没。 图片来源：《商业时报》资料图
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[新加坡] 主板上市公司 Samudera Shipping 为其新加坡至巴西古当航线租用的一艘集装箱船在途中沉没。
该集团在周日（6月7日）提交的一份监管文件中表示，名为“Golden Star 1”的船只于上周五晚上11时左右沉没。所有船员均已安全撤离，无人员伤亡。
Samudera 表示，其正在与船主、新加坡和印度尼西亚的海事当局、保险公司及其他相关方密切合作，进行货物打捞并采取任何必要的防污染措施。
“Golden Star 1”号由第三方船东拥有和管理，在事故发生时由 Samudera Shipping 租赁运营。
Samudera 表示，此次事件产生的负债预计将主要由租船人责任保险和船东的保赔保险所覆盖。
该公司预计此事件不会对集团的业务和财务状况产生任何重大影响。
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该公司补充道：“正在安排一艘替代船只，以维持新加坡-巴西古当航线的服务连续性。”
在此消息公布前，Samudera 股价周五收盘下跌0.5%或0.005新元，至0.955新元。
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