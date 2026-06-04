The Business Times
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Samudera Shipping根据船队管理和资本配置策略，以2300万美元出售两艘船只

预计将产生约130万美元的出售收益

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Therese Soh

Therese Soh

Published Thu, Jun 4, 2026 · 08:49 AM
    • 出售所得款项净额将用于一般营运资金，或可能被重新部署于船队更新及其他投资机会。
    • 出售所得款项净额将用于一般营运资金，或可能被重新部署于船队更新及其他投资机会。 图片来源：SAMUDERA

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】 Samudera Shipping Line 宣布，作为其持续进行的船队管理和资本配置策略的一部分，公司已处置两艘船只。

    其全资子公司Samudera Tankers已达成协议，以整体交易方式将Sinar Malahayati号和Sinar Mendawai号船只处置给一家无关联的第三方买家。

    此次集体处置的总现金对价为2300万美元，其中包括10%的定金，预计将产生约130万美元的收益。

    该集团于周三（6月3日）表示，出售所得款项净额将用于一般营运资金，或可能被重新部署于船队更新及其他投资机会。

    Samudera表示，该价格的厘定考虑了每艘船的船龄和状况、可比化学品船的当前市场价值，以及这些船只未到期定期租船合同的收入潜力。

    该公司补充说，在进行处置时，两艘船只均有正在执行的定期租船合同。

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    假设此次处置于2025年12月31日完成，该集团的合并后每股有形净资产在处置后将为1.1583美元，而处置前为1.1559美元。

    在此消息公布前，该股收盘报0.975新元，下跌1.5%或0.015新元。

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    Samudera Shipping

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